BITCOIN (BTC)

4 Yıldır Uykudaki Bitcoin Balinası Uyandı! Binlerce BTC Harekette

Özet

  • 4 yıldan beri uyuyan Bitcoin balinası uyandı.
  • Elindeki Bitcoin’ler harekete geçti.
  • Bitcoin’de bir satış dalgasının gelmesi muhtemel.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasasındaki potansiyel değişimlere işaret eden önemli bir gelişmede, dört yıldır hareketsiz olan eski bir Bitcoin balinası sessiz ama önemli bir hamle yaptı. Önde gelen bir kripto analiz platformu olan Lookonchain’in raporlarına göre, yaklaşık 2019’dan beri kripto para piyasasında aktif olmayan balina, 136 milyon 940 bin dolar değerinde 3 bin 623 BTC’lik bir transfer gerçekleştirdi.

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Bitcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Hamleyle Yeniden Ortaya ÇıktıTarihsel Emsal ve Piyasa İzleme

Bitcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Hamleyle Yeniden Ortaya Çıktı

Bu finans devi, 25 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kripto varlıklarını BTC başına ortalama 6 bin 889 dolar maliyetle sessizce biriktirmişti. O dönemde toplam yatırım 24 milyon 960 bin gibi bir rakama karşılık geliyordu. Mevcut piyasa fiyatlarına hızlı bir geçiş yapan balina, şu anda yaklaşık 112 milyon dolarlık şaşırtıcı bir kârın üzerinde oturuyor.

Bu muazzam hamle, Bitcoin‘in Mayıs 2022’den bu yana en yüksek değerine ulaşarak BTC başına 38 bin 500 dolar gibi etkileyici bir rakama yükselmesiyle aynı zamana denk geliyor. Zamanlama, kripto topluluğu içinde spekülasyonlara yol açtı. Bazı analistler, uyuyan Bitcoin sahiplerinin uyanışı ile potansiyel satışlar arasında potansiyel bir korelasyon olduğunu öne sürdü. Bu yorumlarını da Bitcoin’in bugün 38 bin dolara gelmesine bağlı olarak açıkladılar.

Tarihsel Emsal ve Piyasa İzleme

Bu yılın başlarında, beklenmedik kripto para balina uyanışları, BTC fiyatında yüzde 18’lik bir düzeltmeye yol açtı. Örneğin Bitcoin 24 bin 777 dolara düşmeden önce de benzer bir model ortaya çıkmıştı. Bu son uyanışın bir trend başlatıp başlatmayacağını tahmin etmek için henüz çok erken. Ancak piyasa gözlemcileri daha geniş kripto para piyasa hareketlerine ilişkin potansiyel öngörüler için gelişmeleri yakından izliyor.

Uzun süredir uykuda olan bir Bitcoin balinasının bu yeniden dirilişi benzersiz bir olay. Ayrıca daha geniş kripto ortamı üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlaşılmamış durumda. Bitcoin balinasının etkisinin ne olacağını muhtemelen önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız.

Kripto topluluğu daha fazla gelişme beklerken, bu tür balinaların uyanışı, Bitcoin’in piyasa dinamiklerine ilişkin süregelen anlatıya ilgi çekici bir durum ekliyor. Piyasadaki fiyat hareketlilikleri heyecan uyandırdığı gibi kripto para balinalarının hareketlilikleri de heyecan uyandırmaya devam ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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