4 Ekim Piyasa Tahminleri: Bitcoin ve Altcoinler İçin Sıradaki Şey Ne?

Altcoinler iki gündür negatif seyrini sürdürüyor ve BTC şimdilik 27.500 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar eşiğinin altına indi. Hacim ise 35 milyar dolara geriledi. Fiyattaki erimeyle birlikte düşen hacimler son toparlanmanın bir boğa tuzağı olduğu ihtimalini destekliyor.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Bitcoin fiyatı yüzde 5’in üzerinde artışla 28.500 doları test etse de burada kalıcı olamadı. Başarısız direnç testinin ardından fiyat düştü. Vadeli Ethereum ETF onayları heyecan uyandırsa da büyük bir talep doğurmadığı için heyecan hayal kırıklığına dönüştü. Üstelik ABD cephesindeki son veriler de pek olumlu değildi.

8,9 milyon olan açık pozisyonları sayısı dün 9,6 milyona yükseldi. Bu veriyle birlikte ABD işgücü piyasasının daha fazla daraltıcı eylemi tetikleyebileceği beklentisi oluştu. Nitekim Fed üyelerinin son yorumları da zirveye yakın olan faizlerin biraz daha yükseltilebileceği yönündeydi. JOLTS ise bunun tuzu biberi oldu.

Powell tarafından Ağustos ayında yapılan Jackson Hole konuşmasında işgücü konusuna özel başlık açıldı. Fed Başkanı eğer bu alanda gevşeme olmazsa politikanın daha fazla sıkılaşabileceğini ima etti. Aradan geçen 2 ayda gelen veri en kötü senaryoyu destekler nitelikteydi.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

1 Kasım toplantısı için faiz artışı beklentisi geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyesindeyken son 24 saatte %30’a tırmandı. Son verileri ve açıklamaları da hesaba katarsak Kasım toplantısı yaklaşırken faiz artışı beklentisi piyasaları negatif etkileyebilir.

Öte yandan orta vadede duyarlılıktaki negatifliği şişiren diğer olay vadeli ETF ETF talepsizliğiydi. 6 ETF toplamda 2 milyon dolara yakın günlük hacim gördü. Bu 2021 Kasım ayındaki 150 milyon doları aşan (BTC ETF) listeleme günü hacmine kıyasla neredeyse sıfıra denk geliyor.

ETF’e talep zayıfsa olası spot BTC ETF onayı gelse de talepsizlikten dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Güncel tablo aslında dolaylı yoldan spot BTC ETF’in sonuçlarına dair iyimserliği de baltaladı diyebiliriz. Risk piyasalarından kaçış böylesine artmışken farklı bir sonuç zaten sürpriz olacaktı.

Son olarak CZ aleyhine 2 gün önce açılan dava FTX’in kasıtlı olarak iflas ettirildiği iddiasına dayanıyor. Sorun şu ki ABD Adalet Bakanlığının da yakında devam eden soruşturmayı davaya dönüştürme ihtimali var. Fed daha fazla sıkılaşma hedefliyor. Küresel ölçekte enflasyon güçlü kalmaya devam ederken ABD hisse senedi piyasaları düşüş yolculuğuna başladı. Petrol ve DXY artarken risk piyasalarına talep azalıyor. Bütün bunlara baktığımızda kripto paraları daha zor günler bekliyor olabilir.