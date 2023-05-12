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Son zamanların adından en çok söz ettiren memecoin’i olan PEPE, bu yıl hem öngörülemeyen inişler hem de çıkışlar yaşadığı için şimdiden inanılmaz dalgalı bir yolculuk yaptı.

Birkaç gün içinde 2 milyar dolarlık devasa bir piyasa değerine ulaştıktan sonra, kripto para birimi son zamanlarda aşağı yönlü bir seyir izledi. Son veriler, kripto borsalarına yatırılan PEPE token’ların etkisini gösterdiğinden, işler daha da karmaşık bir hale hale gelebilir, bu da genellikle satış baskısının arttığının bir işareti olarak kabul edilebilir.

Borsalara 33 Trilyon PEPE Gönderildi

Son raporlar, beklenmedik bir çıkış yapan memecoin PEPE’nin yarattığı dalganın son yirmi dört saat içinde çok sayıda kripto para birimi borsasını meşgul ettiğini gösteriyor. İlk olarak Scope Protocol tarafından gelen veriler, bu ticaret platformlarına yaklaşık 46,37 milyon dolar değerinde 33 trilyon PEPE token girişi olduğunu işaret ediyordu.

Tek bir kripto balinasından değil, şaşırtıcı bir şekilde 1.176 benzersiz cüzdan adresinden geldiği için, bu para yatırma girişi ile birlikte borsalar için 22,94 milyon dolarlık net kazanç meydana geldi.

PEPE’nin borsalara olan muazzam girişi, kripto paranın değerinde ciddi bir düşüş yaratma potansiyeline sahip olabilecek yakın bir büyük ölçekli satışının geliyor olabileceğinin göstergesi olabilir. Popüler memecoin’in değeri, Coinbase ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından bir gecede değerinin yaklaşık %30’unu kaybettiği için son birkaç gündür istikrarlı bir şekilde düşüyor.

Coinbase daha sonra kurbağa temalı memecoin’i nefret sembolü olarak adlandırdığı için milyonlarca müşterisinden özür dilemiş olsa da, bu açıklama kripto para biriminin fiyatına çok az yardımcı oldu. Şu anda olduğu gibi bu kripto haberinin ardından Pepe’nin yerel token’ının fiyatı son bir saat içinde %0,51 düştü ve şu anda 0,000001268 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz aylarda banka batışlarının başlamasından hemen önce gözle görülür bir düşüş yaşıyordu. Yaşanan bu durum önce Bitcoin’e ardından da altcoin’lere yansıdı ve gözle görülür kripto yükselişinin fitilini ateşledi.

Batan her banka Bitcoin’i altın ve gümüşün yanında anılmaya daha çok yaklaştırdı. Yükseliş dalgasının ardından SEC’in birbiri ardına gelen kararları ve borsalar üzerinde kurduğu baskılar yılın en yüksek seviyesi olan 31.000 dolar seviyesinden bir düşüşü başlattı. Bunun yanı sıra Fed’in faiz kararlarının ve ekonomiye olan yaklaşımlarının da kripto paralarda yaşanan düşüşe etkisi oldu.

Geldiğimiz bu günde Bitcoin fiyatı yazım saati itibariyle 26.450 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Arkham şirketinin 1 ay içerisinde açıkladığı 2 yanlış rapor fiyat düşüşüne sebep olan iki büyük etmen olarka dikkat çekti.