Binance borsasında yaşanan krizlerin de etkisiyle FTX Token (FTT), 22 Ekim’de sahip olduğu 1,05 dolarlık fiyatından %296,17 oranında artış göstererek son 30 gün içinde etkileyici rakamlar açıkladı.

FTT Coin Yükselir Mi?

Geçtiğimiz 24 saat içinde, geçmişte yaşanan krizin ardından gözden düşen FTX borsasının yerel token’ı FTT, Büyük rakibi Binance’te yaşanan olayların ve son gelişmelerin de katkısıyla %45’e varan büyük bir değer fiyat ve değer artışı yaşadı.

FTT, yazım saati itibariyle 4,26 dolardan işlem görüyordu ve bu durum son 24 saatlik süre içinde %43,24’lük etkileyici bir pozitif yükselişe işaret ederken, 7 günlük süre içinde ise %21,08’lik bir artış yaşanmıştı.

FTT’de yaşanan fiyat artışı, son 1 yıl içerisinde en iyi 100 kripto varlığının %89’undan daha iyi performans gösterdiği anlamına da geliyor. Ayrıca FTT, önceki 30 günlük süreçte 18 gün boyunca pozitif bölgede kaldı ve aynı anda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de işlem görmeyi başardı.

Tüm bu yaşanan fiyat hareketlerine rağmen, bir noktada 84 dolarda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala -%95 aşağıda bulunuyor.

BNB’ler Yerini FTT’ye Mi Bırakıyor?

Yaşanan değer artışı, FTT üzerinde oluşan olumlu duygularla ilişkilendirilmekte. Bunun yanı sıra, yukarı yönlü fiyat hareketi, yatırımcılar tarafından Binance cephesinde düzenleyici sorunların artmasının ardından Binance Coin‘lerin (BNB) FTT ile değiştirildiğini göstermekte.

Binance’in ABD operasyonlarını durdurmasına yanıt olarak, 22 Kasım’da X’teki Santiment gönderisine göre bazı fonlar FTX Token’a yatırım yapıyormuş gibi görünüyor.

Davranış analizi platformu tarafından şu açıklama yapıldı:

Birçok kişi #Binance haberlerini yılın en büyük geri çekilmelerinden birinin ana suçlusu olarak görse de, işin gerçeği #altcoin’lerin zaten daralan piyasa değerleri görmüş olmasıdır. İlginç bir şekilde, bazı tüccarların $BNB’lerini @FTX_Official’ın $FTT’si ile değiştirdiği görülüyor.

FTX kripto para türev borsasının yaşanan krizin ardından Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmasına ve kurucusu, aynı zamanda da sahibi olan Sam Bankman-Fried aleyhinde yakın zamanda alınan yasal kararlar sonucunda oluşan sorunlu geçmişine rağmen, FTT’de son dönemde fiyat yükselişi yaşanıyormuş gibi görünüyor.

FTT’ye kazanç sağladığı düşünülen bir diğer gelişmeninde dün yaşanan krizin ardından istifasını açıklayan rakibinin (Binance) eski CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı başlatılan yasal süreç olduğu belirtiliyor.