Bugün erken saatlerde Bitcoin fiyatının Ağustos ayında ilk kez 30.200 doları aştığını gördük. Ancak heyecan uzun sürmedi. Direnç seviyelerindeki satış baskısı devam ediyor. Üstelik açık pozisyonlardaki yüz milyonlarca dolarlık artışa rağmen yükselişin devam edememesi de endişe verici. Peki piyasa uzmanlarının tahminleri ne yönde?

Bitcoin Neden Düştü?

ABD hisse senedi piyasaları uzun süredir etkileyici derecede iyi performans gösteriyor. Ancak kriptonunu korelasyonu bozuldu ve hisse senedi piyasaları 2021 zirvelerine koşarken BTC yerinde sayıyor. BTC 28.700 dolar bölgesindeki dipten dün güçlü bir tepki yükselişi başlattı. Ağustos zirvesine ulaşan fiyat burada kalıcı olamadı.

Yazı hazırlandığı sırada 29.900 dolar seviyesinde bulunan fiyat yine de umut vadediyor. Temmuz boyunca uzmanlar 29.700 dolar üstü kapanışların artık dipten dönüş anlamına gelebileceğini zaten söylüyordu. Üstelik altcoin fiyatları 29.500 bölgesinin aşılmasıyla birlikte %5’in üzerinde kazanç elde etti.

Uzman Kripto Yorumcuları Tahmin

Peki son piyasa hareketinin ardından uzmanlar neler söyledi? Popüler kripto trader Jelle son tepki yükselişinin umut verici olduğunu söyledi. Ona göre BTC fiyatı yerel dipten başlattığı yükselişle uzun vadeli yükseliş yapısını korumaya kararlı görünüyor. Yani mevcut beklenti fiyatın 32.000 dolar hatta üzerinde bir tepe oluşturacağı yönünde. Eğer BTC 32.000 dolar üzerinde kalıcı olabilirse önceki tahminlere göre 36.000 dolar bölgesi hedeflenebilir.

Poppe ise 29.700 dolar seviyesinin önemini vurgulamaya devam ediyor. Bu seviyenin kalıcı olarak kırılması halinde ünlü kripto yorumcusu da yükseliş beklentisine girecek. Temmuz ayında çoğu uzman aynı bölgeye dikkat çekmişti.

Rekt Capital ise haftalık zaman dilimlerinde BTC fiyat gücünün etkileri konusunda soğukkanlılığını korudu.

“BTC, olumlu olan yaklaşık 29.250 dolar seviyesinin ötesine baskı yapıyor. Ancak tarihsel olarak, bu seviyenin ötesinde 30.100 dolar direnci belirleyici olacak. Şu ana kadar BTC’nin yukarı yönlü hareketi ~30.200 dolara kadar ulaştı. Düşüş eğilimi, fiyatı ~29250 doların altına düşürecek kadar güçlü ve haftalık Kapanış bunun altında. Bununla birlikte, BTC ~29250 dolara düşebilir ve bunu destek olarak tutabilirse, bu daha yükseliş eğilimli bir fiyat gelişimi olacaktır.”

Son olarak dördüncü analist Skew ise devam eden yükselişin bir likidite avı olduğunu düşünüyor. Eğer haklıysa yeterince talebin oluşmasının ardından fiyat hacimli satışlarla daha derin dipler yapabilir. Öte yandan spekülatörler sosyal medyada birkaç gün içinde Spot Bitcoin ETF onayı geleceği iddialarını dillendiriyor. Fakat Ark INVEST CEO’su dahil çok sayıda yetkin isim buna ihtimal vermiyor.