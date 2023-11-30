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3 Altcoin İçin Aralık Ayında Yükseliş Bekleniyor

Özet

  • SEI Coin son EVM duyurusuyla Aralık ayında 0,43 dolara tırmanabilir.
  • TIA Coin önümüzdeki ay 8,9 dolar olabilir.
  • KAS Coin büyük bir kırılmaya yaklaşıyor. Olası ralli de 0,18 tersi senaryoda 0,09 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2024 yılına az bir süre kaldı ve Kasım ayının son saatlerini yaşıyoruz. Aylık kapanış yaklaşırken heyecan artıyor. Ancak en büyük merak devam eden aylık yükselişlerin Aralık döneminde de yatırımcıların yüzünü güldürüp güldürmeyeceği. 3 popüler altcoin için güncel okumalar önümüzdeki ay daha fazla yükselişe işaret ediyor.

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SEI Coin Aralık TahminCelestia (TIA) YorumKaspa (KAS) Aralık Fiyat Tahmini

SEI Coin Aralık Tahmin

Altcoin 27 Kasım’da direnci destek olarak doğruladı ve bugün 0,3 dolara tırmandı. SEI bunun üzerine çıkarsa yüzde 50 artışla 0,43 doları görebilir. EVM desteği sayesinde ekosistemini hızla canlandırmayı hedefleyen yeni akıllı sözleşme platformu boğayı heyecanla bekleyenler arasında.

SOL, AVAX gibi kripto paraların 2021 kazanımlarını düşündüğümüzde SEI Coin gibi heyecanla bekleyen piyasaya çıkmış boğa görmemiş çok fazla kripto var.

Yükseliş tahminine rağmen 0,3 dolardan gelecek ret fiyatı 0,22 dolara kadar itebilir.

Celestia (TIA) Yorum

Son zamanlarda adından epeyce söz ettirdi ve Aralık ayında da yatırımcıların ilgisini üzerine toplayabilir. 10 Kasımda başlayan etkileyici ralli 8 günde yüzde 200 artışı beraberinde getirdi. 7,42 dolar zirvesine ulaşan TIA Coin fiyatı hafif bir düşüş yaşasa da 22 Kasım’da yeniden yükselişe geçti.

TIA Coin eğer önümüzdeki beklendiği üzere yukarı yönlü bir kırılma yaşarsa fiyatın yüzde 40 artışla 8,9 dolara ulaştığını görebiliriz.

TIA Coin için bu yükseliş tahminine rağmen 6,50 dolarlık direnç alanında gelecek ret 5,30 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir.

Kaspa (KAS) Aralık Fiyat Tahmini

Nisan ayında ara verdiği yükselişe etkileyici biçimde devam eden popüler kripto para gündemi uzun süre meşgul etti. Fiyatın bir sonraki aşaması için Elliott Dalga teori yararlı olabilir. En olası sayım, KAS fiyatının Mayıs ayında 5 dalgalı yükseliş hareketi başlattığını ve üçüncü dalgada olduğunu söylüyor.

Buna göre grafikte oluşan üçgenden çıkacak olan fiyat 0,18 dolara sıçrayabilir. Bunun olması için oldukça güçlü bir talep dalgasının geldiğini görmeliyiz. Üçgen yukarı kırıldığında talep de katlanarak artmalı. Diğer tarafta BTC fiyat performansı da elbette burada etkili olacak.

Peki ya üçgenden aşağı yönlü bir kırılma olursa? Bu durumda fiyatın aralık ayında 0,09 dolara düşmesi beklenir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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