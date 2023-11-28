3.1 Milyar Dolar Değere Sahip Stablecoin 1 Dolar Sabitini Kaybetti! Şimdi Ne Olacak?

Piyasa değeri 3,1 milyar doları aşan bir stablecoin TrueUSD’de (TUSD) de zayıflık görüldü. TUSD’un değer kaybettiği görüldüğü 1 dolar sabit değerini kaybetti. Stablecoin’de fiyat 0,9967 dolara kadar geriledi. Blockchain analiz firması Kaiko’ya göre gerçekleşen depeg, satış emirlerinin yoğunluğuna bağlandı.

TUSD Cephesinde Satış Emirleri Geliyor

Kaiko’da araştırmacı olan RiyadCarey, 3 milyon dolarlık satış emrinin emrin de aralarında bulunduğu büyük satış emirlerinin, stablecoin’in 1 dolar sabit değerinin altına gerilemesinin sebeplerinden birisi olarak gösterdi. Oluşan bu sıkıntılı durum, TUSD kullanan kullanıcıların daha az USD için işlem yapmasıyla sonuçlandı. Normal şartlarda, fiat destekli bir stablecoin’in teminatın 1:1 oranında olması gerekir.

Yaşanan bu olay sonucunda büyük emirlerin likidite üzerindeki potansiyel etkisine bir kez daha dikkat çekildi. Bu durum sebebiyle TUSD, Bitcoin (BTC) gibi önde gelen coinler’le işlem çifti bulunan en büyük likiditeye sahip stablecoin’lerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, popülerliğine rağmen, piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabilcoin’i olan Tether‘i (USDT) takip etmektedir.

TEURO Gizemi

Ortaya çıkan bu fiyat hareketi TUSD hakkında ortaya çıkan güvenlik sorularının gündeme gelmesinden bir kaç hafta sonra gerçekleşti. Ekim ayı ortasında bir madenci, aynı adresten dağıtılan bir token olan TEURO’nun reddini gerçekleştirmek zorunda kaldı ve TUSD ile alakası bulunan özel anahtarların tehlikede olabileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen sahte token olan TEURO’yla alakalı olan fonlar, TrueUSD ile bağlantısı olmayan bir başka sahte token olan TCNY’nin dağıtımıyla da ilişkiligöründü. Bu olayların ardından topluluk, stablecoin’in güvenliğini sorgulamaya başladı.

Tüm işlemler chain üzerinde gerçekleşse de merkezi bir kuruluşun TUSD çıkardığı düşünüldüğünde bu durum beklenmedik olmaktan çıkar. Tüm bu zorluklara rağmen TrueUSD tarafı, akıllı sözleşmelerinin güvenli olduğu yönünde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Mayıs 2023’ün başlarında TUSD, başta Binance olmak üzere birçok borsada fiyat sabitini yine kaybetti ancak 1,20 dolara kadar yükselerek bunu gerçekleştirdi. Bu durum SUI’de yaşanan faaliyet artışına bağlandı.