Her Pazar olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunca ilgilendirecek kritik gelişmeleri ele alıyoruz. Ayı piyasalarının en sıkıcı yönü fiyatın uzun süre yatay hareket edebilme kabiliyetidir. Ancak bu dönemlerde de kısa vadeli kırılmaları tetikleyen önemli olaylar yaşanır. Örneğin Fed kararları veya davalarla ilgili duyurular.

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin fiyatı son çift haneli düşüşünün ardından günlerdir 26.000 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Bu durum pek şaşırtıcı değil çünkü yatırımcılardaki ilgisizlik 14 milyar dolara düşen kümülatif hacimde net biçimde görünüyor. Eğer talep zayıfsa fiyatın sığ volatilite göstermesi de normaldir. Peki önümüzdeki günlerde volatiliteyi artırabilecek önemli gelişmeler neler?

28 Ağustos Pazartesi

AGIX Kilit Açılışı (1,77 Milyon $)

OP Mainnet Güncellemesi

29 Ağustos Salı

17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Beklenti: 113,4 Önceki: 117)

17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 9,793M Önceki: 9,582M)

Grayscale davasında karar çıkabilir.

DYDX Kilit Açılışı (13,63 Milyon $)

SOL, MATIC, NEAR, AXS, MANA ve CHZ Bitstamp US Delist

30 Ağustos Çarşamba

15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 195K Önceki: 324K)

15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Beklenti: %2,4 Önceki: %2)

OP Token Kilit Açılışı (35,7 Milyon $)

31 Ağustos Perşembe

04:30 Çin PMI Verileri

12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %5,1 Önceki: %5,5)

15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Beklenti: %4,2 Önceki: %4,1)

15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 235K Önceki: 230K)

NYM Kilit Açılışı (3,47 Milyon $)

1 Eylül Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%)

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 170K Önceki: 187K)

15:30 İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,5 Önceki: %3,5)

HBAR Kilit Açılışı (66,7 Milyon $)

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Makro cephede önemli verilerin geldiğini göreceğiz. Ağustos ayına dair son gelecek veriler kripto para piyasalarını da direkt olarak etkileyecek. Özellikle ADP verisi TDİ için öncü sinyal olacağından anormal gelmesi piyasada volatiliteyi tetikleyebilir.

Diğer taraftan ABD işsizlik ve ücret artışı verileri Eylül ayında alınacak faiz kararında belirleyici olacak. İstihdamın zayıflaması ve ücret artışlarının yavaşlaması enflasyon düşüşünün lehine olduğu için yatırımcılar bu yönde veriler açıklamasını ümit edecek. Verilerin negatif gelmesi halinde kilit açılışı olan altcoinlerde daha sert düşüşler olabilir.