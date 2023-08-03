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  •   252 Günlük Hat Kurtarılıyor! Gündemdeki Kripto Para İçin Umut Veren Hareket!

252 Günlük Hat Kurtarılıyor! Gündemdeki Kripto Para İçin Umut Veren Hareket!

Özet

  • - CRV Token fiyatı 0,48 dolarlık bölgeyi destek olarak doğruladı.
  • - Yükseliş devam ederse 1,55 dolara kadar güçlü bir yükseliş yaşanabilir.
  • - Curve DAO'nun yerel tokeni 255 günlük trend çizgisini korumak için mücadele ediyor.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
16:10
3 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasalar bu hafta çok fazla ses getiren olay yaşadı ve sonuncusunu dün akşam gördük. Pazar ve Pazartesi gününe damga vuran CRV cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Risk piyasalarının en heyecan verici alanı olan kripto paralarda gündem yine yoğun. Peki CRV Token düşüşten kurtuldu mu?

Curve DAO (CRV)

Curve DAO Token (CRV) fiyatı, 1 Ağustos’ta güçlü bir sıçrama ile uzun vadeli bir destek seviyesinden bir kırılma yaşadı. Destek hattı 252 gündür yerinde duruyor. Bu nedenle, kırılması ya da yerinde kalması gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir.

Fiyat Kasım 2022’den bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca arttı. Çizgi şimdiye kadar üç sıçramaya neden oldu. Fakat 30 Temmuz tarihindeki son sıçramadan sonra fiyat ertesi gün kritik bölgenin altına 0,48 dolara düştü. Şimdiyse buradan gelen sıçrama fiyatın günlükte %5 artmasına neden oldu. Üstelik 0,48 dolar bölgesi merkezi borsalarda destek olarak doğrulandı.

CRV Coin Grafik Yorum

Hattın geri kazanılması, bir sonraki dirence yani 0,88 dolara dipten %50’lik artışa yol açabilecekken reddedilmesi halinde desteğe dönüş muhtemeldir. Bu da fiyatın yazı hazırlandığı sırada oldu 0,59 dolar seviyesinden 11 cent çakılması anlamına gelir.

Günlük RSI yükselişe geçerek sıçramanın devam etmesini destekliyor. Aşırı satışlardan kurtulan altcoinin talebi nötr bölgeye yükseldi. Bitcoin fiyatının dünkü FUD sonrasından 29.000 doları geri alması da CRV Token hareketi için destekleyici oldu.

Günlük grafikteki teknik okumalar Kasım 2022’de başlayan artışın beş dalgalı bir yukarı yönlü hareket olduğunu söylüyor. Sayım doğruysa, takip eden düşüş bir düzeltmedir. Azalan bir paralel kanalın içinde yer alması bu olasılıkla uyumludur. Fakat fiyat kanalın tabanına halen yakın bir seviyede işlem görüyor. Trendin hala yükselişte olduğunu teyit etmek için kanaldan çıkışı beklenmesi yararlı olabilir.

Bu gerçekleşirse, fiyat %170 oranında artabilir ve bir sonraki dirence yani 1,55 dolarlık hedefe ulaşabilir. Kanalın tabanı altındaki kapanışlarsa 0,48 ve 0,3 dolarlık diplere doğru bir yolculuğu başlatabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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