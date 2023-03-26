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25 Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!

Kripto para piyasaları için yine yoğun bir hafta başlıyor. Gün ve saat detaylarıyla tüm kritik gelişmeler.
09:14
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi makro ekonomik gelişmelere fazlasıyla duyarlı ve fiyat hareketlerinde bunu görüyoruz. Uzun süredir bu tarz gelişmelerin önden duyurusunu yaparak ne tür açıklamaların fiyatta nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Bu hafta da yoğun olacak. O halde hemen başlayalım.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Fed toplantısı bize devam eden bankacılık krizinin pek ciddiye alınmadığını, yeterince büyük bir sorun olmadığını gösterdi. Veya Fed durumun böyle algılanmasını istediği için faiz artışından taviz vermedi. Öte yandan bir sonraki toplantıya kadar gelecek verileri yakından izleyip kararlarını buna göre alacaklarını açıkladı. Bu yüzden gelecek her veri kritik öneme sahip olacak.

27 Mart Pazartesi

  • 17:40 Avrupa Merkez Bankası/Elderson Konuşacak
  • Polygon ZkEVM Mainnet Beta
  • Helium (HNT) Solana’ya Geçiş
  • YGG Kilit Açılışı (4,4 Milyon $)

28 Mart Salı

  • 00:00 Fed/Jefferson Konuşacak
  • 16:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Önceki: %6,6)
  • 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 101 Önceki: 102,9)
  • 17:00 Fed/Barr Konuşacak
  • Decentraland (MANA) Metaverse Fashion Week

29 Mart Çarşamba

  • 10:00 Avrupa Merkez Bankası Politika Toplantısı
  • 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Beklenti: -3% Önceki: %8,1)
  • MultiversX (EGLD) – XWorlds

30 Mart Perşembe

  • 15:30 ABD GSYİH (Beklenti: %2,7 Önceki: %3,2)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 196K Önceki: 191K)
  • 19:45 Fed/Barkin Konuşacak
  • 22:45 ABD Hazine Bakanı Konuşacak
  • 23:30 Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,370T)
  • LUNC DAO Yönetim Çözümü
  • Avalanche Cortina Yükseltmesi

31 Mart Cuma

  • 04:30 Çin İmalat PMI (Beklenti: 50,5 Önceki: 52,6)
  • 12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %7,2 Önceki: %8,5)
  • 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık Beklenti: 0,4% Önceki: 0,6% – Yıllık %4,7)
  • 22:05 Fed/Williams Konuşacak

1 Nisan Cumartesi

  • 00:45 Fed/Cook Konuşacak
  • ACALA Kilit Açılışı (2,8 Milyon $)

Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Öncelikle Polygon için yükseltme büyük heyecan uyandırmıştı başarıyla yayına alınması fiyatı pozitif etkileyebilir. HNT Coin aldığı karar nedeniyle borsalardan dışlansa da kendisi için tarihi bir adım atıyor volatilite artışı şaşırtıcı olmaz. ABD cephesinde Salı günü gelecek konut fiyat endeksi barınma enflasyonuyla alakalı önce bir sinyaldir dikkate alınmalı. Tüketici güven endeksi de Fed’in son adımlarından sonra yakından izlemelidir.

İşsizlik ve kişisel tüketim giderleri son derece önemli. Bu verilerin geldiği sırada Bitcoin fiyatında önemli dalgalanmalar görebiliriz. İşsizliğin yüksek, tüketim giderlerinin düşük gelmesi gerekiyor. Çin PMI verisi güçlü gelirse Asya borsalarındaki yükseliş ve iyimserlikle Bitcoin’in yükseldiğini görebiliriz. Geçen ay bunu görmüştük. Bu hafta ilk çeyrek sonu olduğu için birçok kripto projesinin ağ güncellemelerinin, lansman hedeflerinin son günleri. Altcoinler özelinde ani fiyat yükselişleri de görmemiz muhtemeldir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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