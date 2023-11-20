  240 Milyar Dolarlık Altcoin Devinde Dikkat Çeken Değişim! Balinalar Toplamaya Başladı!

Kripto para analisti ve trader’ı Ali Martinez kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından kurucu ortakları arasında Vitalik Buterin’in bulunduğu Ethereum‘un (ETH) yerel varlığı ETH’de önemli bir değişimin söz konusu olduğunu söyledi. Analiste göre en büyük akıllı sözleşme platformu ve aynı zamanda en büyük altcoin şu anda ilgi çekici bir değişimle karşı karşıya.

Martinez’den ETH Yorumu: İnce Ama İlgi Çekici

Ali Martinez, Ethereum için gerçekleşen ince ama son derece ilgi çekici bir gelişmeye dikkat çekti. Analist kripto para dünyasında balinalar olarak da bilinen büyük yatırımcıların ETH’de yavaş ama emin adımlarla yeniden birikime geçtiklerini söyledi.

Martinez kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda balinalardan gelen yavaş ama etkili satın alım aktivitesinin ilk kez geçtiğimiz iki ayda başladığını belirtti. Analistin paylaştığı zincir üstü veri platformu Glassnode‘a ait grafiğe göre söz konusu balina seviyesi cüzdan adresleri 10 bin adet ETH veya daha fazlasını tutan yatırımcılar sınıfında yer alıyor.

Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri tespit ederek herkese açık olarak paylaşan Whale Alert platformu, Martinez’in tezini desteklercesine son 24 saatte dev kripto para borsası Bitfinex’ten iki anonim cüzdan adresine iki büyük ETH’nin taşındığını bildirdi; 42.45 milyon dolar değerinde 21 bin 229 adet ETH ve 39.15 milyon dolar değerinde 19 bin 764 adet ETH Bitfinex’ten iki anonim cüzdan adresine taşındı. Her iki işlemdeki ETH’lerin de uzun süreli saklama işlemi için soğuk cüzdanlara çekilen coin’ler olarak harekete geçtikleri değerlendiriliyor.

ETH’nin Fiyatı Yükselirken Balinalar Kar Ediyor

Hafta sonunda 2 bin dolar eşiğini geçmeyi başaran ETH‘nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,52 yükselişle 2 bin 23 dolardan işlem görüyor. Bu zaman diliminde ETH’nin fiyatı yükselirken sürpriz olmayacak şekilde birden fazla kripto para balinası ellerindeki coin’leri satarak yükselişi kar satışı yapmak için değerlendirdi.

Yine Whale Alert’in sağladığı verilere göre Bitfinex ve Coinbase borsalarına ait cüzdan adreslerine üç büyük ETH transferi gerçekleştirildi. Platform 18 bin 373 adet ETH, 18 bin 95 adet ETH ve 15 bin adet ETH’nin yüksek ihtimalle satış yapmak amacıyla söz konusu kripto para borsalarına gönderildiğini tespit etti.