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230 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Transferi: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

Özet

  • Üç balina adresi 2 Kasım'da 6.500 Bitcoin transferi gerçekleştirdi.
  • Bu üç Bitcoin adresinde son işlem 5 Kasım 2017’de gerçekleşti.
  • Üç cüzdan da Bitcoin madencilik havuzu olan F2Pool ile bağlantılı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:05
2 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Balina hareketleri Bitcoin başta olmak üzeren birçok altcoin projesinde dikkat çeken ve takip edilen bir süreç oluyor. Buna göre Kasım 2017’den beri hiçbir işlem gerçekleşmeyen üç Satoshi Era Bitcoin balina adresi, 2 Kasım’da 230 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 6.500 Bitcoin transfer etti. Satoshi Era Bitcoin dönemi, Bitcoin ağının henüz nispeten bilinmediği çok erken bir dönemi ifade ediyor.

6.500 Bitcoin Transfer Edildi

Blockchain veri analiz platformu Bitinfocharts’ın verilerine göre ilk cüzdan 90 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 2.500 Bitcoin’i farklı bir cüzdan adresine gönderdi. İkinci adres ise 71 milyon dolar değerinde yaklaşık 2.000 Bitcoin taşırken üçüncü adres ise 69 milyon dolar değerinde yaklaşık 1.950 Bitcoin transferi gerçekleştirdi.

Bu üç Bitcoin adresinin de ortak bir özelliği daha var; buna göre üç cüzdanda da son işlem 5 Kasım 2017’de gerçekleşti. Yani cüzdan sahibi ya da sahipleri son işlemlerini yaklaşık altı yıl önce gerçekleştirmişti. Dolayısıyla bu cüzdanlar Bitcoin boğa dönemleri ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar seviyesinde bile herhangi bir işlem gerçekleştirmedi.

Üç balina cüzdanındaki Bitcoin’in çoğu Temmuz 2011’e kadar uzanmakta ve bir Bitcoin madencilik havuzu olan F2Pool ile bağlantılı. Bu durum da Bitcoin’in çok erken döneminde madencilik yoluyla birikmiş olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca bu dönem baz alındığında üç cüzdanın da 15 doların altında işlem gördüğü dönemde Bitcoin tutuyor olabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin Cüzdanları Uyanıyor

Her üç cüzdanın da aynı kişi ya da kuruluşa ait olup olmadığı henüz teyit edilmedi ancak cüzdan geçmişleri ve işlem benzerlikleri bu ihtimalin artmasına neden oluyor. Bitcoin içeren BTC balina adreslerinin 2011 dönemindeki son hareketi, Bitcoin fiyatının 35.000 doların üzerinde yeni bir yıllık en yüksek seviyeye ulaşmadan sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

2023’ün başlarından bu yana on yıldan daha eski bir dizi Bitcoin balinası ve adresi, 2010 döneminde Bitcoin’i yeni adreslere aktararak sakladı. Temmuz ayının başlarında ise 11 yıldır hareketsiz olan bir cüzdan 30 milyon dolarlık Bitcoin transfer etti. Bir ay sonra ise Satoshi Era’dan kalma bir cüzdan 1005 BTC’yi yeni bir adrese transfer etti.

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