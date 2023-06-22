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Arbitrum Layer 2 projesinin arkasındaki ekip olan Offchain Labs, geliştiricilerin Orbit yazılım yığınını kullanarak kendi Layer 3 blok zincirlerini başlatmaları için özel bir “araç” yayınladı .

Arbitrum Geliştirmeleri!

Orbit, geliştiricilerin Arbitrum’un Layer-2 (L2) zincirlerinden biri olan Arbitrum One ve Arbitrum Nova’ya yerleşen kendi özel zincirlerini oluşturmalarına olanak tanır. Offchain Labs Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün, kendi Arbitrum Orbit zincirinizi oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirecek araçları yayınlıyoruz.

Bununla birlikte geliştirme ekibi, Orbit zincirleri ile geliştiricilerin kendi yönetişim protokollerini, gizliliğini, izinlerini ve ücret token’larını tanımlayabileceklerini söyledi. Offchain Labs, yeni araçlara ek olarak, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerini ve uygulamalarını Orbit zincirleri olarak dağıtmadan önce güvenli bir şekilde test etmelerine ve hata ayıklamalarına olanak tanıyan Orbit Devnet adlı bir sanal alan ortamını da kullanıma sundu.

Offchain, Ethereum’un üzerinde iki Layer 2 blok zinciri çalıştırır. İlki, Ethereum uygulamalarını ölçeklendirmek için Optimistic Rollups uygulayan Arbitrum One. Layer 2 ağı, ikincil katmandaki işlemleri toplayarak ve ana ağın durumunun tam kaydını tutarken güvenlik kanıtlarını ana ağda yayınlayarak Ethereum’un güvenliğini artırır.

Layer 2 Çözümleri!

İkincisi ise AnyTrust olarak bilinen bir protokolü kullanan Arbitrum Nova’dır. Nova, ham işlem verilerini depolamak ve uygulamaları ölçeklendirmek için zincir dışı bir veri kullanılabilirliği katmanı kullanır. Geliştiricilere daha ucuz depolama ile daha düşük ücretler için optimizasyon yapma yeteneği sağlar, ancak One’dan biraz daha esnek bir güvenlik modeline sahip.

Öte yandan 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapan Arbitrum ağı yılbaşından bu yana ciddi kazanımlar elde etmişti. Kripto para ağı son geliştirmelerin ardından nasıl bir fiyat yolu izleyecek hep birlikte öğreneceğiz. Ayrıca kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) ABD verilerinin açıklanması sonrasında 30.000 seviyesini aştı.