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Aptos (APT), geçen hafta etkileyici bir piyasa performansı göstererek %18,25 artışla CoinMarketCap’te haftalık en çok kazananlardan biri olarak ön plana çıktı. APT piyasası 2023’ün büyük bir bölümünde düşüş kontrolü altında olduğundan, bu olumlu fiyat hareketi birçok APT yatırımcısı için oldukça önemli olabilir.

Aptos Patlaması!

Aptos yıla bir patlama ile başladı ve %500’ün üzerinde artışla 26 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 18,58 dolara ulaştı. Ancak, önde gelen altcoin o zamandan beri istikrarlı bir düşüş yaşadı ve çok az önemsiz fiyat artışı yaşadı.

Bu tür hayal kırıklığı yaratan fiyat hareketleri nedeniyle, “2023’ün en umut verici token’larından biri” olarak lanse edilen şey hakkında büyük endişeler var. Ekim 2022’de başlatılan Aptos projesi, kripto alanına gelen çok fazla ilgi aldı.

Bu ilginin çoğu, artık feshedilmiş olan Diem blockchain girişiminin dolaylı bir ürünü olan blockchain tarafından yönlendirildi. Aptos, benzersiz bir programlama dili olan Move, paralel bir yürütme motoru, düşük işlem maliyetleri ve üst düzey güvenlik özellikleri dahil olmak üzere çeşitli etkileyici özelliklere sahiptir.

10 Haziran’da APT, Ocak ayındaki ATH değerinden %69.11’lik bir düşüşe işaret ederek 5.74 dolara kadar düşük bir seviyede işlem görüyordu. Bununla birlikte, son zamanlardaki etkileyici performansının ardından birçok yatırımcı, altcoinin gerçekten piyasanın tersine dönmesine hazır olup olmadığını merak ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre APT, son günde %5,38 artışla 7,05 dolardan işlem görüyor. Token’ın günlük işlem hacmi de %125,76 artarak 274 milyon dolar değerine ulaştı. Bu arada, APT’nin piyasa değeri şu anda 1 milyar dolar. Daha önce belirtildiği gibi, APT’nin mevcut yükseliş koşusu yatırımcılar arasında çok fazla spekülasyona yol açtı ve birçok kişi token’ın yakında yılın başında görülen muhteşem zirvelere geri döneceğini umuyordu.

APT Verileri!

Bu söylem son birkaç ay içinde Aptos ağındaki günlük kullanıcı işlemlerindeki kademeli artış gibi çeşitli zincir üstü faaliyetlerle daha da besleniyor. Aptos zincirine özgü bir analiz aracı olan aptscan. ai’nin verilerine göre, ağdaki günlük aktif günlük işlem sayısı 1 Mart’ta 75.806’dan 16 Haziran’da dün 162.071’e yükseldi.

Benimsemedeki bu sürekli artış, birçok kullanıcının yerel varlığının düşük performansına rağmen yeni Blockchain projesine olan inancını koruduğunu gösteriyor. Popüler fiyat tahmin sitesi Coincodex’e göre, APT etrafındaki mevcut yatırımcı hissiyatı nötr ve Fear & Greed endeksi 49, token’ın bu noktada uygun bir yatırım olabileceğini gösteriyor.

Ekip, APT’nin önümüzdeki 5 gün içinde yalnızca %0,86 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Token’ın önümüzdeki ay 15.32 dolara ulaşacağını tahmin ederken APT geri dönüşünü destekleyerek büyük ölçüde iyimser olmaya devam ediyorlar. Ancak, bu tahminlere finansal tavsiye olarak güvenilmeyeceğini unutmayın.