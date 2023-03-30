Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’de (BTC) yaşanan son artışlar sonrasında bazı altcoinlerin 2023 yılı içerisinde yıldızının parlayacağı belirtiliyor. Bunlardan iki olarak Binance Coin (BNB) ve Shiba Inu’nun (SHIB) Nisan 2023’te önemli fiyat artışları kaydedebileceği öne sürüldü.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao aleyhine açtığı dava nedeniyle son zamanlarda sarsıldı. Bununla birlikte, yatırımcılar belirli bir token’da daha fazla düşüş beklediğinde, özellikle de daha geniş pazar yükselirken, genellikle ters etki olabilir. Zincir üstü metrikler şu anda BNB için 420 dolar seviyesine uzanan pozitif Fiyat Ayarlı Günlük Aktif Adres sapmasını gösteriyor.

Blockchain veri analiz platformu Santiment, günlük aktif adresler yükseldiğinde fiyatların düşme eğiliminde olduğunu öne sürdü. Uzmanlara göre Günlük Aktif Adresler düştüğünde, fiyatlar genellikle yükselir. Analistlere göre Binance Coin fiyatı Mart işlem zirvesi olan 347 doları aşarsa, Fiyat Ayarlı Günlük Aktif Adres sapması tersine çevrilerek Nisan 2023’te %33,75’lik bir kazanç elde edilebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Binance Coin’in yanı sıra 2023’te fiyatının patlama yaşanabileceği bir diğer altcoin olarak ise Shiba Inu gösteriliyor. SHIB fiyatı düşük performans göstermeye devam ediyor. Ancak yakın tarihli bir zincir üstü gelişme, bu meme coin için bekleyen bir boğa koşusunun başlangıcına işaret edebilir. Santiment’e göre Tüketilen Token Yaşı metriği, belirli bir tarihte adres değiştiren token sayısını son hareketlerinden bu yana geçen süre ile çarparak gösteriyor.

SHIB, 20 Mart’ta Tüketilen Token Yaşında yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Grafikteki ani artışlar, uzun bir süre boşta kaldıktan sonra hareket eden çok sayıda token’ın sinyalini veriyor. Tüketilen Shiba Inu Token Yaşı en son 9 Ocak’ta epeyce yükseldi. Bu durum SHIB fiyatını bir aydan kısa bir süre içinde 0,000091 dolardan 0,0001510 dolara çıkaran ve %73’lük bir artışa işaret eden bir boğa rallisiyle sonuçlandı. Tarih tekerrür ederse, Shiba Inu’nun fiyatı Nisan 2023’te 0,000017 dolara doğru yeni bir yükseliş trendine girebilir.