f 2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi! › COINTURK
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  •   2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!

2023 Yılında Tam Yüzde 547 Artan Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Durgun Piyasada 1 Günde Yüzde 10 Yükseldi!

Özet

  • INJ fiyatı, 2023 başından itibaren %547 artış gösterdi.
  • 14 dolarlık direnç, fiyat için kritik bir seviye olabilir.
  • Google Cloud ile entegrasyon, Injective'in büyümesini etkileyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:30
27 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Injective (INJ) fiyatı, piyasada oluşan inişli çıkışlı piyasa hareketinin ardından beliren konsolidasyondan etkilenmedi. Perşembe gününden bu yana oluşan kripto piyasası görünümünde rakiplerinden farklı bir görüntü çizdi ve Cuma günü %10 artışla 13,15 dolar seviyesinde alıcı buldu. 2023 yılının başından bu yana %547’lik devasa bir fiyat artışı yaşadı. Altcoin geçmişte elde ettiği tüm zamanların en yüksek seviyesine yani 24,89 dolara da giderek yaklaşıyor.

Injective Fiyatının Geleceği

INJ, 2022’nin son iki çeyreğinde başarısız iki girişimde bulundu ve 14 dolarlık ana direnç seviyesini iki kez test ettikten sonra aşamadı. İlerleyen günlerde bu noktayla yeniden yüzleşmesi muhtemel olan INJ için hangi yönde ilerleyeceği ortaya çıkacakmış gibi görünüyor.

Ocak 2023’te ortaya çıkan formasyonda ikili dip tamamlanmıştı. Tamamlanan bu formasyon INJ’nin yükseliş fiyat hareketine katkı sağladı. Yapılan haftalık grafik incelemelerinde, Injective fiyatı, 21 haftalık Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) ve 100 haftalık EMA (mavi) da dahil olmak üzere boğa piyasası görünümüyle hareket ediyordu.

Boğaların, INJ’in sahip olduğu çok yıllık düşen trend çizgisini 8 dolar fiyat seviyesinde aşmasıyla ve Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 76 seviyesine yükseldi ve aşırı alım bölgesine girdi. Devam eden haftalık yükselişin 14 dolarlık kritik seviyenin üzerinde bir kapanışı getirmesi muhtemel olabilir.

Bu arada, RSI’ın halihazırda aşırı alımı işaret ettiği düşünüldüğünde, trader’lar yaşanabilecek ani satışlardan kaçınmak konusunda tetikte olmalı. Yükseliş trendinde gerçekleşebilecek bir zayıflama, RSI’ın nötr alana dönmesiyle birlikte yatırımcıların soru işaretlerini giderebilir.

Yatırımcılar INJ’in olası 8 dolar seviyesine çekilmelerini değerlendirmek konusunda hevesli görünümlerini sürdürüyor. Yükseliş yönünde ise yaşanılacak bir kırılım ve 14 dolarlık direncin üzerinde gerçekleşecek bir tutunma, yatırımcıların ATH beklentisin arttırabilir.

Injective, Google Cloud Entegrasyonuyla Topluluğu Büyüledi

Injective geliştirme ekibi tarafından salı günü bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Google Cloud ile entegrasyon olan InjectiveNexus tanıtıldı ve şu sözlere yer verildi:

Çekirdek zincir verilerinin daha geniş bir ana akım dünya tarafından “Analytics Hub aracılığıyla BigQuery’de erişilebilir” olduğu heyecan verici bir dönemin önünü açtı.

Ayrıca Google Cloud müşterileri için yeni bir özellik daha tanıtıldı. Müşteriler, DeFi, makine öğrenimi ve ticaret stratejileri oluşturmak için birçok platformda kullanılabilecek Web3 veri setlerine özel erişime sahip olacaklar.

Ekip tarafından yapılan açıklama ise şu şekildeydi:

Google Cloud bugüne kadar yalnızca Bitcoin ve Ethereum gibi büyük blok zinciri ağları için BigQuery veri setleri sunuyordu. Şimdi Injective de bu önde gelen Layer-1 zincirleri grubunun bir parçası olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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