  2023 Son Çeyreği İçin Bitcoin Tahmini Geldi: İşte Ünlü Analistin BTC Yorumu

Ekim ayının ilk gününde ünlü yatırımcı ve analistten herkesi mutlu edecek bir paylaşım geldi. MN Trading’in kurucu ve CEO’su Michael van de Poppe, X üzerinden yayınladığı bir tweet ile 2023’ün son çeyreğinde bir Bitcoin yükselişi öngördü. Analiste göre Bitcoin fiyatının yıl sonu hedefi 40.000 dolar!

Ünlü Analist’in Tahmini Dikkat Çekti

Ünlü analist bu tahminini birçok gelişme üzerinden değerlendirdi ve Ekim ayı için “Uptober” tanımlamasında bulundu. 2023’ün son çeyreğine atıfta bulunan analist Bitcoin ile alakalı olası ralli için ETF başvurularının onaylanmasına ve Nisan ayında gerçekleşecek olan halving etkinliğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin yükselişin bir başlangıcı olacağını öngöre analist paylaşımıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Poppe’nin paylaşımından saatler sonra bir başka analist Juan Percent Trader piyasanın net yükseliş sinyalleri verdiğine işaret etti. Ancak analist bu duruma rağmen piyasasının her iki yöne de gidebileceğine dikkat çekti. Yatırımcı yükseliş sinyallerinin olmasına rağmen kripto para piyasasının risklerine dikkat çekti ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini savundu.

Juan’a göre Poppe’nin bahsettiği ETF başvuruları ve halving etkinliği herkes için umut verici. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan 4. çeyrek hareketlerine dikkat çeken yatırımcı, Bitcoin fiyat dinamiklerinin her zaman yukarı yönlü çalışmadığını da sözlerine ekledi. Bu nedenle yatırımcıların yatırımlarını mutlaka çeşitlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bitcoin Fiyatının 2023 Karnesi

Bitcoin birçok olayın fiyatlandığı volatilitesi yüksek bir yıl geçirdi. Kripto para piyasasının amiral gemisi yıla yükseliş ile başladı ve yılın en yüksek seviyesi baz alındığında %91’in üzerinde değer kazandı. TradingView verilerine göre 16.541 dolardan yıla başlangıç yapan Bitcoin, Temmuz ortasında 31.804 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu fiyat aralarında volatilite yaşayan Bitcoin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yaşanan yasal düzenlemeler nedeniyle ciddi bir baskı yaşadı. Ayrıca makroekonomik verilerin de öne çıktığı 2023 yılında Bitcoin ciddi bir sınav verdi.

Yazının yazıldığı sırada 27.270 dolardan işlem gören Bitcoin günlük grafikte %1,03’lük değer kazandı. Yükselişin devam etmesiyle 27.483 dolar seviyesinde bulunan dirence yaklaşan Bitcoin bu seviyede bir sınav verebilir ve Poppe’nin öngördüğü hedefe ulaşmak için çaba sarf edebilir.