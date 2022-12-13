2022, NFT piyasasının yatırımcılardan büyük ilgi gördüğü ve bu da onunla ilişkili altcoin'lerin kısa bir süre içinde fırladığı bir yıl oldu. Piyasa genelindeki düşüş bu altcoin'leri sarssa da bazılarının önemli çıkışlar yapmanın eşiğinde olduğu görülüyor. İşte 2023'ten önce mutlaka alınması gereken en iyi 5 altcoin.

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2022, NFT piyasası yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve bu da onunla ilişkili altcoin’lerin kısa bir süre içinde fırlamasına neden oldu. Ancak, kripto para piyasasında devam eden düşüş trendi bu altcoin‘leri önemli ölçüde düşürdü. Sizin için 2023’e girmeden önce alınabilecek en iyi 5 NFT altcoin’ini derledik. İşte o altcoin’ler.

ApeCoin (APE)

Devam eden düşüş trendinin bir sonucu olarak, ApeCoin‘in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 39,4 dolardan bu yazının hazırlandığı sırada yüzde 89 düşüşle 4,31 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, teknik grafikte fiyatların son yedi aydır düşüş trendine tepki olarak düştüğü görülüyor.

11 Aralık’ta APE, trendin tersine dönmesinin erken bir işaretini gösteren bu uzun vadeli trend çizgisini aştı. Potansiyel büyüme gösterisi, 2023 ortasına kadar 27,6 dolara varan bir yükseliş olabileceğine işaret ediyor.

Chiliz (CHZ)

Yaklaşık iki yıldır düşen Chiliz fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,891 dolardan yüzde 84,73 oranında değer kaybetti. Ancak bu düşüş, aylık zaman dilimi grafiğinde düşen kama formasyonunun oluştuğunu gösteriyor.

Bu yükseliş formasyonu, direnç görevi gören trend çizgisinin kırılımıyla önemli bir ralliyi tetikleyebilir. CHZ şu anda 0,13 dolardan işlem görüyor, ancak bu modelin tamamlanmasıyla 2023’te fiyatın 1 dolara kadar ulaşması beklenebilir.

Theta (THETA)

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 15,9 dolardan devam eden düşüş trendi THETA fiyatının yüzde 94,82 oranında düşürerek mevcut fiyatı olan 0,822 dolara indirdi. Ancak, bu altcoin son yedi aydır yatay seyrediyor ve bu da düşüş momentumunun gücünün tükendiğini gösteriyor.

Fiyatlar 0,82 dolar desteğine ulaşırsa, Fibonacci trend bazlı uzatma, potansiyel yükselişle fiyatın 2023’ün ilk veya ikinci çeyreğinde 2,55 dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, gösterge bir sonraki tedarik bölgesini 4,4 dolara olarak gösteriyor.

The Sandbox (SAND)

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,44 dolardan bir V tepesi dönüşü yapan The Sandbox‘ın fiyatı yüzde 93,49 oranında düştü ve 0,55 dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, altcoin, satıcıların devam eden düşüş trendini sürdürebileceğini gösteren 0,574 dolarlık destekten bir kırılım yapmak üzere. Böyle bir kılırım fiyatın yüzde 71 oranında düşmesiyle ve 0,55 dolara gerilemesine neden olabilir.

Bununla birlikte, SAND fiyatı uzun süredir yaklaşılan 0,55 dolar veya 0,18 dolar desteğinin üzerinde kalıcılık gösterecek olursa bir kurtarma rallisi görülebilir. Bu ralli ile altcoin’in fiyatı önce 2,5 dolara, ardından 3,5 dolardaki arz bölgesine ulaşabilir.

Decentraland (MANA)

Devam eden düşüş trendinin ortasında, Decentraland fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 93,56 oranında değer kaybetti ve şu anki fiyatı olan 0,38 dolara düştü. Kripto paranın fiyatı şu anda 2021’in Haziran ayındaki dip desteği olan 0,37 doları yeniden test ediyor.

Bu nedenle, alıcılar MANA fiyatını bu eski desteğin üzerinde tutmayı başaracak olursa altcoin önemli bir yükselişe imza atabilir. MANA fiyatı için potansiyel hedef, 2023’ün ilk yarısında yüzde 363 yükseliş anlamına gelen 1,7 dolar seviyesi olabilir.