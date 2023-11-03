f 2023 Aralık Ayı Fed Faiz Beklentisi ve Güncel Görünüm › COINTURK

2023 Aralık Ayı Fed Faiz Beklentisi ve Güncel Görünüm

Özet

  • Fed Aralık ayında da faizleri artırmayacak ve piyasa şimdiden indirimlerin umuduyla motive oluyor.
  • İstihdam gevşiyor, ABD tahvilleri düşüyor risk piyasalarına iştah artıyor.
  • Fed önümüzdeki yıl ikinci çeyrek içinde indirimlere başlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:20
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Fed faiz kararları devam eden ayı piyasasında çok daha önemli hale gelmişti. Yaklaşık 2 yıldır Fed son derece hızlı biçimde önden yüklemeli faiz artışları yaptı. Şimdiyse önden yüklemeli faiz artışlarının sonuçlarını görüyoruz. Powell artık artırımlar için ayağını gazdan çekti ve onu haklı bulan veriler gelmeye devam ediyor.

Aralık Ayı Faiz Beklentisi

Bugünkü ABD makro verileri açıklanmadan önce Aralık faiz beklentisi sabit bırakılacağı yönündeydi. Verilerin ardından bu görüş daha da kuvvet kazandı. Ekonomistler Tarım Dışı İstihdam için 180 bin beklentisini karşın açıklanan 150 bin verisiyle şaşkınlığa uğradı. Üstelik işsizlik ortanı yüzde 3,9’a yükseldi.

Aralık ayı faiz beklentisi sabit kalacağı yönünde.

19 Ekim’de %5’i aşan 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, istihdam haberlerinden önce %4,64’e kadar gerilemişti. İki yıllık Hazine tahvilinin getirisi de benzer bir düşüş yaşadı. Tahvil getirilerindeki düşüş risk piyasalarına daha fazla likidite akmasını sağlayabilir. Öncelikle ABD borsaları olmak üzere kripto paraları da içine alan risk piyasaları için güncel durum güzel.

Kripto Paralar Güncel Görünüm

Aralık ayında da faiz artışı olmazsa (ki gelen veriler bunu söylüyor) Fed’in faiz tavanında olduğunu anlayacağız. Son 1 faiz artışı olabilir mesajları piyasayı ikna etmiyor ayrıca gelen veriler de daha fazla faiz artışı gerekmeyebileceğini söylüyor. O halde önümüzdeki yılın ikinci çeyreği içinde Fed beklenen faiz indirimlerine başlayabilir.

Kripto paralar için şok etkisi doğuran önden yüklemeli hızlı faiz artışları zirveden dönülürken tam tersi sonuç doğuracak. Güncel durumu anlamak için 2022 başına dönmemiz gerekiyor. Piyasalarda negatif hava hakimdi ve Fed tutanaklarında faiz artışlarına dair güçlü mesajlar vardı. Fed önceki toplantılarda enflasyonu geçici görürken 2022 başındaki tutanaklarda artık harekete geçeceği mesajını net biçimde verdi.

Bugünse bunun tam zıddı tarafında gibi görünüyoruz. Fed enflasyon dirençli diyor, faizler (o gün dipteyken) bugün zirvede ve devamında ne olacağını herkes tahmin edebiliyor. 2024 yılında faizler indirilmeye başlanacak, SEC ETF onaylarını verecek eğer çok büyük küresel bir savaş başlamazsa kripto paralara güçlü bir akış olacak.

2022 yılının başında bugünleri görenler, 2023 sonunda bunun tam tersi bir tablonun 2024 yılında yaşanacağını bekliyor. O halde yeni boğa sezonu için gün saymaya devam edebiliriz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tarihi Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Gerçekleşti! Yapay Zeka Her Şeyi Ele Mi Geçiriyor?
Tarihi Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Gerçekleşti! Yapay Zeka Her Şeyi Ele Mi Geçiriyor?
Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin’ler Mutlu Etti?
Solana ve Pepe Fiyatı Çakıldı! 3 Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Bugün Yatımcısını Hangi Altcoin’ler Mutlu Etti?
Kripto Paraların Altın Çağı! Tayvan’ın En Zengin Adamından Flaş Kripto Açıklaması!
Kripto Paraların Altın Çağı! Tayvan’ın En Zengin Adamından Flaş Kripto Açıklaması!
3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor
3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor
Ekim Ayının En Kötü 3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu
Ekim Ayının En Kötü 3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu
TCMB Başkanı Erkan’dan Kripto Para Açıklaması: Çalışmalar Devam Ediyor
TCMB Başkanı Erkan’dan Kripto Para Açıklaması: Çalışmalar Devam Ediyor
Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!
Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!
İsviçre’nin En Büyük 5’nci Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Büyük Adım!
İsviçre’nin En Büyük 5’nci Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Büyük Adım!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023