2023 Aralık Ayı Fed Faiz Beklentisi ve Güncel Görünüm

Kripto para yatırımcıları için Fed faiz kararları devam eden ayı piyasasında çok daha önemli hale gelmişti. Yaklaşık 2 yıldır Fed son derece hızlı biçimde önden yüklemeli faiz artışları yaptı. Şimdiyse önden yüklemeli faiz artışlarının sonuçlarını görüyoruz. Powell artık artırımlar için ayağını gazdan çekti ve onu haklı bulan veriler gelmeye devam ediyor.

Aralık Ayı Faiz Beklentisi

Bugünkü ABD makro verileri açıklanmadan önce Aralık faiz beklentisi sabit bırakılacağı yönündeydi. Verilerin ardından bu görüş daha da kuvvet kazandı. Ekonomistler Tarım Dışı İstihdam için 180 bin beklentisini karşın açıklanan 150 bin verisiyle şaşkınlığa uğradı. Üstelik işsizlik ortanı yüzde 3,9’a yükseldi.

19 Ekim’de %5’i aşan 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, istihdam haberlerinden önce %4,64’e kadar gerilemişti. İki yıllık Hazine tahvilinin getirisi de benzer bir düşüş yaşadı. Tahvil getirilerindeki düşüş risk piyasalarına daha fazla likidite akmasını sağlayabilir. Öncelikle ABD borsaları olmak üzere kripto paraları da içine alan risk piyasaları için güncel durum güzel.

Kripto Paralar Güncel Görünüm

Aralık ayında da faiz artışı olmazsa (ki gelen veriler bunu söylüyor) Fed’in faiz tavanında olduğunu anlayacağız. Son 1 faiz artışı olabilir mesajları piyasayı ikna etmiyor ayrıca gelen veriler de daha fazla faiz artışı gerekmeyebileceğini söylüyor. O halde önümüzdeki yılın ikinci çeyreği içinde Fed beklenen faiz indirimlerine başlayabilir.

Kripto paralar için şok etkisi doğuran önden yüklemeli hızlı faiz artışları zirveden dönülürken tam tersi sonuç doğuracak. Güncel durumu anlamak için 2022 başına dönmemiz gerekiyor. Piyasalarda negatif hava hakimdi ve Fed tutanaklarında faiz artışlarına dair güçlü mesajlar vardı. Fed önceki toplantılarda enflasyonu geçici görürken 2022 başındaki tutanaklarda artık harekete geçeceği mesajını net biçimde verdi.

Bugünse bunun tam zıddı tarafında gibi görünüyoruz. Fed enflasyon dirençli diyor, faizler (o gün dipteyken) bugün zirvede ve devamında ne olacağını herkes tahmin edebiliyor. 2024 yılında faizler indirilmeye başlanacak, SEC ETF onaylarını verecek eğer çok büyük küresel bir savaş başlamazsa kripto paralara güçlü bir akış olacak.

2022 yılının başında bugünleri görenler, 2023 sonunda bunun tam tersi bir tablonun 2024 yılında yaşanacağını bekliyor. O halde yeni boğa sezonu için gün saymaya devam edebiliriz.