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2022’nin Son Gününde Dikkat Çeken Altcoin’ler!

Kripto para piyasası 2022 yılını iyi bir durumda kapatmıyor. Ancak yıl biterken dikkat çeken kripto para projeleri olduğu da ifade ediliyor. 
11:50
31 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası 2022 yılını iyi bir durumda kapatmıyor. Ancak yıl biterken dikkat çeken projeler olduğu da ifade ediliyor. Nispeten daha düşük piyasa değerine sahip olmalarına rağmen, bu varlıklardaki ivme, yatırımcıların daha az ana akım varlıklara yatırım yapmaları halinde yılın başındaki toparlanmanın hala mümkün olduğunu gösteriyor olabilir.

2022’nin Son Günü

Yeşil bölgedeki varlıkların çoğu merkezi borsalara ya da farklı işlem platformlarına bağlı gibi görünüyor. Tek istisnanın ise son birkaç haftadır piyasada yükselişte olan Ton Network’ün temel kripto para birimi Toncoin olabileceği dile getiriliyor. Son 72 gün içinde Ton, Telegram sosyal sohbet platformları için projenin geliştirilmesinin sağladığı çeşitli çözümler ve platformlar sayesinde değerine %60’ın üzerinde değer kazandı.

Üçüncülük ise Trust Wallet’ın temel token’ında gibi görünüyor. Bu token, fonların kendi kendine saklanmaya geçmesinin ardından piyasada daha fazla ilgi görüyor ve bu da token’ın ekosisteminin değerini artırıyor olabilir.

Bunlara ek olarak piyasadaki eğilim, büyümenin çoğunun belirli bir kullanım durumunu temsil eden varlıklar arasında yeniden dağıtıldığını göstermektedir: Kripto para birimi borsası, kripto para birimi cüzdanı veya başka herhangi bir çözüm.

Dogecoin Yılın En Düşük Seviyesinde

Ne yazık ki meme coin meraklıları için Dogecoin yerel düşük seviyeyi test ediyor ve mevcut rakamlarla zirve seviyesinin neredeyse %60 altında işlem gördüğü görülüyor. Şu anki eğilim Dogecoin’in sürekli olarak düşeceği ve kademeli olarak 2022’nin dip seviyesine doğru ilerleyeceği yönünde gibi görünüyor.

Öte yandan riske yönelik talep eksikliği ve Elon Musk ve diğer influencer’lardan destek gelmemesi, DOGE’nin kötü performansının arkasındaki ana nedenlerden ikisi olabilir. Buna ek olarak, Dogecoin için daha önce duyurulan kullanım örnekleri ve Vitalik Buterin’in yardımıyla ağın geliştirilmesi de gerçekleştirilemedi.

Ethereum Değerlendirmesi

Piyasadaki en büyük ikinci kripto para biriminin düşük fiyat performansının ardındaki ana neden olarak ağdaki yakma faaliyetlerinin eksikliğinden bahsediliyor. Ne yazık ki durum yıl sonunda daha da kötüleşti: The Merge’den bu yana Ethereum ihracı neredeyse 5.000 ETH’ye ulaştı, bu da analistlere göre ağın faaliyetlerinin toparlanmadığı anlamına geliyor ve önümüzdeki yılın başında olumlu fiyat performansının görlümesinin olası olmadığı ifade ediliyor.

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