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  •   2022’de Google’a Bitcoin ve Altcoin’ler İle İlgili En Çok Bunlar Soruldu!

2022’de Google’a Bitcoin ve Altcoin’ler İle İlgili En Çok Bunlar Soruldu!

Kripto para birimleri ile ilgili Google’da yapılan aramaların da nispeten farklılaştığı görülüyor. Araştırma soruları dikkat çekiyor.
11:33
30 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin 10 Kasım’da 69.000 dolar ile ATH seviyesini kaydettikten sonra kripto para piyasasında genel bir düşüş olduğunu görüyoruz. Kripto para piyasasındaki düşüşü küresel anlamda oluşan enflasyon ve mücadele çabası, Rusya – Ukrayna savaşı ve kripto para alanında oluşan pek çok olumsuz olay etkiledi. Bunun yanında kripto para birimleri ile ilgili Google’da yapılan aramaların da nispeten farklılaştığı görülüyor. Yatırımcılar ve meraklılar arama motoruna en çok ne sormuş ve bu soruların yanıtları neler? Hadi, bir göz atalım…

Google’da arama yapanların en sık sorduğu sorulardan biri kripto para birimlerinin ne olduğu. Bu sorunun küresel arama hacmi 256.000 olduğu görülüyor ve diğer sorulara kıyasla 5 kat daha fazla sorulduğu ifade ediliyor.

Kripto para birimi, merkezi olmayan bir sistemde güvene dayalı olmayan hizmetler sunan alternatif bir finansal sistemdir.  Kripto para, işlemleri merkezi olmayan bir blok zinciri sisteminde doğrulanan ve yönetilen dijital bir para birimi olarak tanımlanabilir. CoinMarketCap verilerine göre şu anda piyasada 20.786 adet kripto para birimi var.

  • Kripto Nedir?

Aslında en çok sorulan bu soru bir önceki sorunun aynısı. Dolayısıyla meraklıların aynı soruyu farklı şekillerde sorduğu ifade edilebilir. Bu sorunun küresel arama hacmi 54.000 seviyesinde.

  • Kripto Para Yatırımı Nasıl Yapılır?

Kripto para birimi hakkında bir giriş araştırması yapanların sonrasında daha ayrıntılı sorular sordukları görülüyor. Bu sorunun küresel arama hacmi 44.000 ve çoğu kullanıcının kripto ile ilgili temel bilgileri okuduktan sonra aramaya devam ettiğini gösteriyor.

Kullanıcılar bir kripto para borsası aracılığı ile kolay bir şekilde kripto para yatırımı yapabilir. Yatırımcı, hesabını oluşturduktan sonra eğer isteniyorsa doğrulama ve KYC adımlarını tamamladıktan sonra borsaya para gönderir ve işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bununla birlikte bir ileri aşamada kullanıcılar kendi cüzdanlarını oluşturarak ya da DEX’leri kullanarak da kripto para yatırımı yapabilir.

  • Kripto Madenciliği Nedir?

Kripto ile ilgili en popüler sorgulardan biri madencilikle ilgili olanlar. Söz konusu soru 37.000 hacimle dördüncü sırada yer alıyor.

Kripto para madenciliği, doğrulayıcıların işlemi işlemesi ve meşru olarak işaretlemesi durumunda tamamlanabilecek kripto işlemlerinin doğrulanmasıdır. Böylece işlem blok zinciri defterine kaydedilir. İşlemleri doğrulayan dünya çapındaki bilgisayarlara madenciler denir ve sürece madencilik adı verilir.

  • Kripto Paralar Neden Düştü?

Google verileri, piyasa çöküşüyle ilgili sorunun 33.000’lik bir hacme sahip olduğunu gösteriyor.

Kripto pazarının çökmesinin çeşitli nedenleri var. Bunun başta gelen nedeni değişken jeopolitik durum iken, artan ekonomik problemler de ana etkendir.

Tüm bu sorulara bakıldığında aslında insanların kripto para birimleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak istedikleri ve araştırdıkça ilgilerinin arttığı ifade edilebilir. Buna ek olarak bu verilerin küresel veriler olduğunu ve sadece Türkiye aramalarını yansıtmadığını hatırlatmakta fayda var.

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