  2022 Çöküşünü Bilen Analistten Çarpıcı Bitcoin Yorumu! Altcoin’lere Dikkat!

Yılın başında kripto para piyasasındaki güçlü ralli fırsatını yakalayan anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin‘in (BTC) yaklaşık iki yıl sürebilecek yeni bir boğa piyasasının fitilinin ateşlenebileceğine inandığı piyasa koşulunu özetledi. Analist ayrıca en büyük altcoin Ethereum (ETH) için de yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’in Yükselebilmesi İçin Altcoin’lerin Düşmesi Gerekiyor

Anonim kripto para analisti DonAlt, kişisel X hesabından BTC’nin altcoin’ler yükselemezken yükselmesi halinde uygun bir boğa piyasasının başlayacağını söyledi. Analist, bu gerçekleşene kadar en büyük kripto parada yatay seyrin sürmesini bekliyor:

Bence BTC’nin önemli ölçüde yükseldiği ve altcoin’lerin aşağı yönde hareket etmeye başladığı an, en az bir ya da iki yıl boyunca ana genel trendi belirleyecek uygun bir büyük rallinin başlayacağı andır.

Analist şimdilik, önemli bir destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin’de yükselişin devam edeceğini belirterek “Fiyat 27 bin doların üzerinde tutunduğu sürece işler yolunda demektir. Önümüzdeki birkaç gün ya da hafta içinde ALT/BTC paritelerinin sert şekilde düşmesine yol açan yukarı yönlü baskının devam ettiğini görmek istiyorum. Bu gerçekleşmezse tekrar düşüş bekleyen tarafa geçerim.” dedi.

Güncel verilerle kripto kralı BTC, son 24 saatte yüzde 0,51 düşüşle 27 bin 551 dolardan işlem görüyor.

Ethereum İçin Düşük Performans Uyarısı Yaptı

Bitcoin’in ardından en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘a bakan DonAlt, Bitcoin’in trendinden bağımsız olarak en büyük altcoin’in yerinde saymasını beklediğini ifade ederek şunları söyledi:

BTC yükselse de düşse de ETH’nin BTC’den daha düşük performans göstereceğini düşünüyorum. Haftalar önce söylediğim gibi, gerçek bir Bitcoin borsa yatırım fonu yolda (sahte bir vadeli işlem fonu değil) ve ETH’nin fiyatında bu gerçeği görmezden gelmek mümkün değil.

CoinMarketCap verilerine göre en büyük altcoin ETH, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,56 düşüşle bin 644 dolardan el değiştiriyor.