  2022 Bitcoin Dibini Bilen Analist: Çok Hızlı Gerçekleşecek Dikkat Edin

Geçmişte doğru tahminlerde bulunmuş ünlü analistler yatırımcılar tarafından daha da yakından takip ediliyor. Önceki büyük hareketleri doğru tahmin eden uzmanlardan biri güncel durumla ilgili beklentilerini paylaştı. BTC yazı hazırlandığı sırada 27.100 dolarda bulunuyor. Eylül ayı kapanışı ise 26.950 dolar desteğinin üzerinde oldu.

Dibi Bilen Analist Yorum

2022 yılındaki fiyat çöküşü ve ardından gelen ralli dönemini doğru tahmin etmişti. Şimdi yine belirsizliğin hakim olduğu ortamda yatırımcıları uyarıyor. DonAlt takma adıyla bilinen ünlü kripto para yorumcusu son yükselişin vadeli ETH ETF onaylarından beslendiğini söylüyor. Ancak bunun sürdürülebilir olmadığına inanıyor.

“Bitcoin günlük grafiğine bakarsanız, direnç kümesine geri döndüğümüzü görürsünüz. Açıkçası bu üçüncü testten önce iki kez test ettiğimiz için genellikle bunu çok fazla önemsemezdim… Ama benim hoşuma gitmeyen şey, piyasanın benim gözümde temelde yükseliş haberleriyle dirence gitmesi. Yükseliş tetikleyen haberlerin ardından fiyat çok hızlı çözülür, gücünü kaybeder. Piyasanın mevcut görünümünü sevmiyorum”.

DonAlt ayrıca kripto vadeli işlem ürünlerinin tarihsel olarak dijital varlık piyasaları için büyük ölçüde düşüş getirdiğinin altını çiziyor.

“Ayrıca genel olarak insanların Bitcoin future ETF’lerinin nasıl gittiğini unuttuğunu düşünüyorum. Bunları grafik üzerinde gösterirseniz, iyi bir tablo ortaya çıkmıyor. Ayrıca genel olarak insanların Bitcoin future ETF’lerinin nasıl gittiğini unuttuğunu düşünüyorum. Bunları grafik üzerinde gösterirseniz, iyi bir tablo ortaya çıkmıyor. Bu temelde boğa piyasasını sona erdirdi. Yanlış hatırlamıyorsam 2021’de de zirveye oldukça yakın bir tane daha vardı. Genel olarak sicilimiz pek iyi değil, bu yüzden kafam çok karışık.”

Kripto Para ETF Lansmanları

Pazartesi günü eğer bir sürpriz olmazsa 9 farklı kripto ETF başlatılacak. Bunların bir kısmı direkt ETH bir kısmı ise ETH+BTC’ye eşit dağıtılmış ürünler olacak. Aşağıdaki tabloda Pazartesi faaliyet geçmesi bekleyen ETF’lerin detaylarını görüyorsunuz.

Chicago Ticaret Borsası (CME), Aralık 2017’de BTC’nin 20.000 dolara ulaştığı gün Bitcoin vadeli işlemlerini başlatan ilk kurum oldu. Ekim 2021’de ETF sağlayıcısı ProShares kendi ETF’i için onay aldıktan 1 ay sonra ise BTC ATH seviyesine ulaştı. Ardından 2 yıla yakın sürecek olan ayı piyasası başladı ve halen içindeyiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.