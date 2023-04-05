Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, temel göstergelerin 2021'nin Kasım ayından bu yana ilk kez Ethereum (ETH) için yükseliş sinyalleri verdiğini belirterek ETH için pozitif konuştu.

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Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, temel göstergelerin 2021’nin Kasım ayından bu yana ilk kez Ethereum (ETH) için yükseliş sinyalleri verdiğini belirterek ETH için son derece pozitif konuştu.

Fiyat Uzun Zaman Sonra İlk Kez Tüm Günlük EMA’ların Üzerine Çıktı

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, yeni bir strateji oturumunda Ethereum fiyatının yaptığı kırılmanın ardından şu anda günlük Üstel Hareketli Ortalamaları’nın (EMA’lar) üzerinde işlem gördüğünü söyledi. Yatırımcılar, bir varlığın fiyatının yükseliş trendinde olup olmadığını saptamak için EMA’lara bakam eğilimi gösterir. Fiyatın EMA’ların üzerinde işlem görmesi varlıktaki yükselişin süreceği anlamına geldiği için önemlidir.

Altcoin Sherpa, yaptığı değerlendirmede “Bitcoin gibi Ethereum da uzun zaman sonra ilk kez tüm günlük EMA’ların üzerine yükseldi. Bu aylardır görmediğimiz bir şey. 2021’nin Kasım ayından bu yana gerçekten böyle bir şey görmedik. Daha yüksek zaman diliminde ETH’nin nihayet EMA’ların hepsini geçtiği görülüyor. Tüm EMA’lar sıkıştılar, akümüle oldular ve artık yükseliş trendindeyiz.” dedi.

“Kısa Vadede Düşüş Olabilir” Uyarısı

Öte yandan kripto para analisti en büyük akıllı sözleşme platformunun son dönemdeki yükselişinin yakında ivme kaybedebileceği ve kısa vadede bir düşüş olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Analist, 2 bin dolar seviyesinin direnç görevi görebileceği ve ETH‘nin kısa vadede bin 700 dolar seviyesine varan bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabileceğini öngörerek şunları söyledi: