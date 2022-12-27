Piyasalarda nam salan kıdemli analist Bitcoin'e (BTC) yönelik beklentilerini paylaşarak bir boğa dönemine işaret etti. İşte ayrıntılar!

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Kripto para piyasalarında Mayıs 2021’i çöküş olarak adlandırmasıyla tanınan uzman yatırımcı ve analist, Bitcoin’in (BTC) mevcut konumda yeni bir boğa koşusunun tarihi işaretlerini gösterdiğini ileri sürdü. Piyasalarda uzun süredir devam eden kan kaybı yerini yükselişe bırakacak mı?

Bitcoin Görüşü

Dave the Wave olarak bilinen kıdemli analist Twitter üzerinden 131.000 takipçisine lider kripto para birimi olan Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergesinin geçmiş dönemler ele alındığında yeni bir boğa koşusunda yol açabilecek bir seviyede olduğunu ileri sürdü. MACD, iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi gösteren trend takip eden fiyat analizinde kullanılan bir gösterge. Kıdemli analist açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Gördüğüm tüm o karamsarlıktan sonra boşluğa bazı çizelgeler koymak zorunda hissediyorum. Büyük resmi gözden kaçırmayın. BTC haftalık MACD aynı alt seviyeye ulaştı. Daha önce, bu seviyeden güçlenerek yükseldi.

Ethereum Yorumu

Yakından takip edilen kripto para analisti, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) bir dibe vurma sürecinin ortasında olabileceğini de öne sürdü. ETH’un, Bitcoin gibi geçmiş yılların döngülerinin geleneksel tepe noktası yerine düz bir piyasa tepesi oluşturduğundan, mevcut konumdan aşağı yönlü hareket edebileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

ETH/USD paritesinde daha düz bir üst, daha düz bir alt? Hangisi gerçekleşecek sizce? Benim fikrim fiyat eğiliminin aşağı olacağı yönünde.

Yazı kaleme alındığında piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin 16.744 dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum 1.207 dolardan işlem görüyor. Ayrıca kripto para piyasalarını son 24 saat içerisinde yaşadığı fiyat artışıyla geride bırakan altcoin Terra Luna Classic (LUNC), BTC ve ETH’un daha düşük volatilitesinden faydalandığı belirtiliyor.