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Kripto para piyasaları geçtiğimiz yıl iki büyük yükseliş dönemi yaşadı. Yatırımcılar birçok altcoinin hızla değerini katladığını gördü. Öyle ki SHIB gibi binlerce kat değerlenen altcoinler bile gördük. Daha fazla yatırımcı kripto paraların bu etkileyici yükseliş yaşadığı dönemde piyasalarla tanıştı. Fakat 2022 şimdiye kadar sürekli düşüş getirdi. Peki ya bundan sonra?

Boğa Sezonunu Tahmin Etmişti

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Hollandalı PlanB tarafından paylaşılan hedeflerin birçoğu gerçek oldu. Bitcoin 30.000 dolar seviyelerine kadar düştükten sonra yeniden 60.000 doları aştı ve ATH seviyesini gördü. İkinci yükseliş sezonu başlamadan önce birçok yatırımcı daha derin dipler tahmin ediyordu. PlanB ısrarla fiyatın yıl sonuna kadar hangi ay kaç dolara ulaşacağını söyledi. 3 ay boyunca her hedefi neredeyse nokta atışı olacak şekilde yerine ulaştı. Peki ya sonra? Aralık için verdiği hedef gerçekleşmesi ve 2022 yılının ilk aylarında PlanB alay konusu oldu.

Başta Vitalik Buterin olmak üzere Hollandalı anonim analisti alaya aldı. Onun geçmiş verilere bakarak geleceği tahmin etmeye çalışmasının gerçekleşemeyecek kadar iddialı olduğunu söylediler. Fakat PlanB hedeflerinde kararlı, 6 haneli Bitcoin fiyatının gecikmeli de olsa gerçekleşeceğini savunuyor.

PlanB Bitcoin Yorumu

Birçok yatırımcı S2F grafiğinin 2015 yılındaki durumuna bakarak daha fazla düşüş göreceğimizi sürüyor. Bu tarihte S2F modeline göre Bitcoin fiyatı uzun bir süre mavi alanda kaldı. Fakat bunun mucidi olan (stoktan akış grafiği modelini ilk kez Bitcoin’e uygulayan PlanB’dir) analist böyle düşünen insanların yanlış bir bakış açısında sahip olduklarını söylüyor. Bugün 14:48’de geçtiğimiz yılın boğa sezonunu tahmin eden analist şunları söyledi;

“Bazılar mevcut durumu 2015 yılıyla karşılaştırıyor. Aylarca düşük seviyelerde (S2F grafiğine göre mavi seyir) kalacağımız sonucuna varıyor. Fakat 2015 yılıyla bugün arasında çok büyük bir fark var. 2015’te gerçekleşen fiyat (gri çizgi) 200 haftalık hareketli ortalamanın (siyah çizgi) çok üzerindeydi. Bugün ise o seviyenin çok altındayız, yani piyasadaki zayıf eller çoktan temizlendi”.

Elbette Bitcoin performansının büyük ölçüde temel taraftan gelen haberlerle fiyatlandığını unutmamak gerekiyor. Örneğin ikinci boğa dönemi SEC’in Bitcoin Vadeli ETF’lerini onaylamasıyla başlamıştı. Yani eğer bir boğa sezonu yaşayacaksak bunun için fiyatı yukarı çekebilecek önemli bir gelişmeye ihtiyaç var. Bitcoin fiyat katalizörünü bekliyor. Bu ABD’nin kripto paraları özgürlükçü biçimde regüle etmesi olabilir, SEC’in spot Bitcoin ETF için onay vermesi de olabilir. Microsoft, Apple gibi devlerin bilançolarına BTC eklemeye başlaması da bu büyük hareketi tetikleyebilecektir. Ne olursa olsun PlanB, geçmiş tecrübelerine dayanarak düşüşte daha fazla zaman kaybetmeyeceğimize inanıyor. Zaman onun haklı olup olmadığını hepimize gösterecek.