Kripto Para

2020 Yılını Andırıyor Peki Kripto Paralar İçin Sıradaki Şey Ne?

Özet

  • Bitcoin fiyatı altı haftalık yeşil mumların ardından 2020 yılına benzer bir dönemden geçiyor.
  • Eğer 2020 yılına benzer bir performans görürsek 2024'te ATH gelebilir.
  • Elliot dalga sayımı BTC için 41.000 dolara işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı ABD hisse senedi piyasalarının açılmasıyla birlikte 36.715 dolara kadar düştü. Hafta sonu satıcılar güçlüydü. Fiyat 38.400 doları aştıktan sonra yine kar satışlarıyla önemli direnç bölgesi kaybedildi. Peki endişe edilecek bir durum var mı? 2020 ile benzerlik ne anlama geliyor?

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Bitcoin (BTC)Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bitcoin (BTC)

Ekim ayının başından bu yana kral kripto para birimi istikrarlı yükseliş sürecine girdi. 530 günlük trend çizgisini aşan fiyat yıllık zirvelerini daha yüksek seviyelere çekti. 24 Kasım’da 38.437 dolara ulaşan Bitcoin son 2023 zirvesini de belirledi. Ardından gelen kar satışlarıyla 37.000 doların altına düşse de fiyat 36.500 doları koruyor.

Yukarı yönlü hareketin devamına dair iyimserliği besleyen önemli gelişme altıncı haftada da mumun yeşil kalmasıydı. Bu durum en son, bir önceki yükseliş döngüsünün başladığı Ekim 2020’de yaşanmıştı. Yine benzer biçimde PayPal müjdesinin ardından fiyat bir anda rekor seviyelere ulaşmamış bugünlerde yaşadığımıza benzer bir süreç görmüştük.

Potansiyel ETF onayı, Binance davasına dair endişelerin bitmesi ve daha birçok büyük gelişme bize 2020 yılının tekrar edebileceğini söylüyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatındaki artış aynı zamanda altcoinlerin de yeni zirveler yapmasına olanak tanıyabilir. JJCycles ve Bob Loukas isimli kripto yorumcuları CME açık pozisyonlarının boyutundaki artışa dikkat çekerek BTC fiyatındaki toparlanmanın süreceğini iddia etti. CredibleCryptoise diğerlerinden farklı olarak BTC’nin yükselişine devam etmeden önce düşüş yaşamasını bekliyor.

Uzun vadeli fiyat hareketlerini yorumlayabilmek için Elliot dalga grafiği yararlı olabiliyor. En olası sayım, BTC’nin Eylül ayında başlayan beş dalgalı hareketin üçüncü ayağında olduğunu gösteriyor. Eğer sayım doğruysa bu hareket sırasında fiyatın yeni ve güçlü zirveler yapması gerekecek.

Alt dalga sayımı ise fiyatın son düzeltmenin ardından 41.000 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor. Buradaki üçgenden aşağı yönlü kırılma görülürse 35.000 dolara kadar satışların devam etmesi muhtemel. Ancak son CoinShares raporu kurumsalların rekor seviyede girişe devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 36.890 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif hacmi ise can sıkıcı biçimde 50 milyar dolar seviyesinde oyalanmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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