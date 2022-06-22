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  •   2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor

2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor

Piyasanın popüler analistleri arasında yer alan bir analist mevcut piyasa koşullarında tek bir altcoin’in güçlü göründüğünü ifade ediyor.
13:33
22 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında dip seviyelerin görülüp görülmediği tartışmaları devam ederken 2018 yılında yaşanan ayı piyasasında dip seviyeyi doğru şekilde tahmin eden bir analist mevcut piyasa koşullarında tek bir altcoin’in güçlü göründüğünü ifade ediyor.

Binance Coin’e Dikkat

Tüm piyasada Smart Contracter adı ile tanıdığımız analist, bir borsa kripto para birimi olan  Binance Coin‘in (BNB) son ayı piyasası sırasında Bitcoin’e (BTC) karşı oldukça güçlü kaldığını ve kendisinin de bu duruma şaşırdığını ifade ediyor.

Analist konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bu bana 2017 yılındaki Ethereum’u hatırlatıyor. Dip seviyelerin geldiğini düşündüğümde BNB benim için önemli olacak.” sözlerini kullanıyor.

Bunlara ek olarak BNB yazının kaleme alındığı sırada son 24 saatte yaşadığı %2,8’lik düşüşle 213 dolardan işlem görüyor.

Dip Seviyeler Geldi Mi?

Smart Contracter yaptığı açıklamalarda ayı piyasasının dip seviyelerinin yaklaştığını ifade etti ve bunun için bazı önemli gelişmeleri paylaştı. Gelişmeler arasında ilk sırada Google’da “Bitcoin öldü” aramalarında rekor kırılmış olması yer alıyor. Bu veriyi geçtiğimiz günlerde bir başka analist Alex Krüger paylaşmıştı.

Stratejist ayrıca Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin de “aşırı korku” bölgesinde bulunduğunu ifade ediyor. Endeks’te 0 ile 100 arasında değişen değerlen bulunuyor ve endeks aslında piyasa duyarlılığını ölçüyor.

Analist bunlara ek olarak, kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in şaşırtıcı kayıp haberlerinin de dibin yakın olduğuna dair bir başka işaret olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.

Öte yandan Smart Contracter geçen hafta hem BTC hem de piyasa değeri bakımından en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) bir teslim olma aşamasından geçtiğini ve şu anda piyasa değerine göre önde gelen iki kripto varlığı için güçlü destek seviyelerini olduğunu da ifade etmişti.

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