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  •   2000’e Yakın BTC, Tek İşlemde Coinbase’e Transfer Edildi: Bitcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

2000’e Yakın BTC, Tek İşlemde Coinbase’e Transfer Edildi: Bitcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Özet

  • - Kripto para piyasası, Bitcoin'in 30.000 doları aşmasıyla beraber yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.
  • - Piyasadaki yükseliş devam ederken Whale Alert, gün içerisinde gerçekleşen kripto varlık transferlerine dikkat çekti.
  • - Whale Alert'in paylaştığı verilere göre bilinmeyen bir adresten 2000'e yakın BTC, tek işlemde Coinbase borsasına transfer edildi.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
21:40
9 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Whale Alert, gün içerisinde 60 milyon dolara yakın BTC transferine dikkat çekti.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişte

Haftalardır devam eden düşük volatilitenin ardından kripto para piyasası, dün sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. BTC‘nin 30.000 doları aşmasıyla birlikte çoğu kripto para birimi de güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre kaydedilen son yükselişlerin ardından 1,19 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başına kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş devam ederken Whale Alert, gün içerisinde 2000’e yakın BTC’nin kripto para borsası Coinbase‘e aktarıldığını bildirdi ve güncel verileri paylaştı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre 1.982 adet BTC, tek işlemde Coinbase’e transfer edildi.

Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Portföylerinde yüksek miktarlarda kripto varlık tutan ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdikleri büyük ölçekli kripto varlık transferlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Whale Alert, gün içerisinde 2000’e yakın BTC‘nin kripto para borsası Coinbase’e aktarıldığını bildirdi.

Whale Alert’in paylaştığı güncel verilere göre gün içerisinde bilinmeyen bir adresten 1982 adet BTC, tek işlemde kripto para borsası Coinbase’e aktarıldı. Gerçekleştirilen transfer, güncel fiyatlar ile yaklaşık 60 milyon dolar değerinde. Ayrıca yine Whale Alert’in paylaştığı verilere göre gün içerisinde bilinmeyen bir başka adresten kripto para borsası Coinbase’e güncel fiyatlar ile ortalama 35 milyon dolar değerinde 18.986 ETH transfer edildi.

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