2 Efsane Çatıştı! Cardano’nun Kurucusuna Bitcoin Dersi

Bitcoin topluluğunun önde gelen isimlerinden Adam Back, kısa bir süre önce Ethereum‘un kurucu ortağı ve Cardano’nun yaratıcısı Charles Hoskinson ile hararetli bir fikir alışverişinde bulundu. Söylem öncelikle kripto para birimlerinin sınıflandırılması etrafında dönerek keskin öngörüleri ve bakış açısındaki farklılıkları ortaya çıkardı.

Bitcoin’in İçsel Farklılığı

X sosyal medya platformundaki canlı bir tartışmada Charles Hoskinson, kripto topluluğunu Bitcoin, Ethereum ve Cardano gibi büyük kripto para birimleri arasındaki temel farklılıkları dile getirmeye davet etti. Hayal kırıklığını ifade eden Hoskinson, Howey testini kullanarak net bir ayrım yapılması için baskı yaptı ve Bitcoin’in merkezsizliğini ve “getiri beklentisini” eleştirdi.

Buna karşılık, Bitcoin’e yaptığı önemli katkılarla tanınan Adam Back, ikna edici bir argüman sundu. Back, Bitcoin’in herhangi bir ilk kripto para arzından (ICO) yoksun, madencilik odaklı bir para birimi olarak kökeninin onu benzerlerinden ayırdığını vurguladı.

Back, kripto para birimi Bitcoin’i kategorik olarak bir emtia olarak nitelendirerek altın ve elmas gibi değerli metallerle paralellik kurdu. Aynı zamanda Ethereum ve Cardano‘yu da kayıtsız menkul kıymetler olarak sınıflandırdı.

Cardano’nun Savunması ve ICO Tartışmasının Çözülmesi

Cardano’yu savunan Hoskinson, proje için bir ICO olmadığını iddia etti. Ancak bazı Bitcoin topluluğu üyeleri, Cardano’nun token başına 0,0024 dolarlık ICO fiyatına ve yatırımcıların Bitcoin ile ADA satın alabilmesine işaret ederek bu iddiaya karşı çıktı.

Cardano ICO’su, Yen cinsinden fiyatlandırılan ve Bitcoin ile ödenen farklı bir varlığın kupon satışı yoluyla gerçekleştirildi. Japon vatandaşları için özel olarak tasarlanan ve ABD’li katılımcıları hariç tutan bu karmaşık yaklaşım, Cardano’nun ABD menkul kıymetler yasası kapsamında sınıflandırılmasıyla ilgili soruları gündeme getirmekte.

Hoskinson, nüanslı yapıya rağmen Japonya’daki kupon satışının bir ICO olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu bakış açısı çatışması, çeşitli dijital varlıkların düzenleyici statüsü ve temel niteliği ile ilgili olarak kripto para birimi alanında devam eden tartışmayı vurgulamakta.

Sektör bu tartışmalarda yol alırken, Adam Back ve Charles Hoskinson arasındaki çatışma, kripto para birimlerinin gelişen manzarasını şekillendiren karmaşıklıkların ve farklı bakış açılarının altını çiziyor.