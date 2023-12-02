2 Aralık: Kripto Para Piyasaları Son Durum

Koca 1 yıl zorlu, yoğun gündemli, yıpratıcı günlerle doluydu ve artık bitiyor. Aralık ayına kadar birçok olay yaşandı. Sonunda Bitcoin fiyatı yaklaşık 1 yılın ardından 15.500 dolardan 39.000 dolara kadar yükseldi. Elbette bu geçmişte sürekli söylediğimiz gibi “yeterince uzun vadede” Bitcoin’in kazanç getirmesiyle ilgili. Peki son durum ne?

Bitcoin Son Durum

Kral kripto para birimi 38.778 dolardan alıcı buluyor ve Bitcoin piyasa hakimiyeti yüzde 52 seviyesinde. Son 7 günde %2,6 oranında artan BTC fiyatı yeni 2023 zirvesine ulaştı. Üstelik yaklaşık 19 ayın en iyi aylık kapanışının ardından Fed’in kara bulut gibi üzerine çöktüğü günleri de yatırımcılar unutmaya başlıyor.

Fed önümüzdeki yıl en geç ikinci çeyrek itibariyle faiz indirimlerine başlayacak. Üstelik ETF onayından halving’e kadar birçok önemli gelişme yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Makro cephedeki iyimserlik sadece Bitcoin’i ilgilendirmiyor BTC 39.000 dolar zirvesini yaptıktan kısa süre sonra da altın 2.075 dolarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık grafikte BTC umut veriyor çünkü 2022 Mayıs çöküşü sırasında kaybettiği bölgeyi benzer hızda geri alıyor. Üstelik aynı dönemde direnç olarak kalmış bölgenin aşılması da umutları besleyen diğer gelişmedir. Bir sonraki aşamada 40.000 dolar üzerinde kapanışlarla 42.800 ve 47.200 dolar bölgesi hedeflenmeli.

Fiyat eğer 48.000 dolara yaklaşabilirse bu eski ATH’ın da çok geçmeden görülebileceği anlamına gelir. Fakat çoğu yatırımcı buna hazırlıksız yakalanacak çünkü 15.500 dolardayken 12.000 doları hedefleyenler halen olayın şokundan kurtulabilmiş değil.

Kripto Paralar Son Durum

Kriptonun kümülatif değeri 1,46 trilyon doları aştı. Kümülatif hacim 50 milyar dolar dolaylarında. En büyük 10 kripto para arasında en fazla haftalık artış yaşayan DOGE oldu. Dogecoin uzun süredir rallilerden payına düşeni alamadı ve uzay görevleri yaklaşırken biraz daha toparlanması şaşırtıcı olmamalı.

Bu hafta kriptonun acı gerçeklerinden biriyle daha yüzleştik. Yüzlerce gerçekten fayda üreten, dev şirketlerle anlaşan token varken en büyük 100 kripto para arasında kazanç rekoru USTC ve LUNC Coin’deydi. USTC fiyatı Binance vadelide listelenmesiyle yüzde 300’ü aşan kazanımını koruyor ve LUNC haftaya yüzde 90 kazançla devam ediyor. Acı ancak spekülatif kazanç peşindeki traderların yoğunluğu bu durumun normalleşmesine neden oluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.