2 Analist Tek Altcoin! Ethereum’da Fiyat Yükselişi Başladı Mı? Ali Martinez Neden 3.500 Dolar Dedi?

Kripto sektöründe inanılmaz fiyat yükselişleri yaşanırken, altcoin’lerin kralı konumunda bulunan ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum (ETH), son yedi günde %10’un üzerinde bir fiyat artışı yaşadı ve durumda istisna olarak görülmedi. Peki Ethereum almak için için çok mu geç?

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez kısa bir süre önce Ethereum’un 2.000 doların üzerine gerçekleştirdiği fiyat hareketinin, yatırımcıların bu fiyat seviyesi civarında büyük miktarda ETH satın almasını tetiklediğini ve buna bağlı olarak kripto varlık için “en iyi alım anı” olabileceğini savunmuştu.

Ethereum Yorumları ve Fiyatı

Geçmişte, profesyonel kripto trader’ı, Ethereum’un 2.150 doların üzerinde sürekli bir haftalık mum çubuğu oluşturmasının “heyecan verici bir yükseliş trendinin” destekleyicisi olabileceğini belirtirken grafiklere dayalı analizde de açıkladığı üzere fiyat hedeflerini 2.600 dolar ve sonrasında 3.500 dolar olarak belirledi.

Yakın bir zamanda, önde gelen kripto analistlerinden olan CoinsKid, Ethereum’un Nisan ayından Eylül’e kadar olan düzeltici yapı içerisinde işlem gördüğünü belirtti ve 6 Aralık’ta bir X gönderisinde paylaştığı analizinde 3.602 dolara dikkat çekti. Dikkat çekmesinin yanı sıra fiyatın, “zaman içinde üst kırmızı çizgiye dokunmaya çalışması gerektiğini” savundu.

Kripto analiz platformu Santiment de bu konuda bir analiz paylaştı. Açık ilgi ve uzun vadeli işlemlerde yaşanan artışa bağlı olarak Ethereum’da ‘kaçırma korkusu’ (FOMO) belirtilerinin ortaya çıktığını ve piyasa değerinin “11 Mayıs 2022’den bu yana ilk kez” 2.250 doları aşmasına ihtimal olduğunu belirtti.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı Bitcoin‘de yaşanan artışa eşlik etti ve yazım saati itibariyle 2.266 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyor. 6 Aralık’ta elde edilen son verilere göre gün içinde %1,21’lik düşüş yaşamasına rağmen bir önceki hafta %10,24’lük fiyat artışı gerçekleşmiş ve aylık grafiğinde %20,88’lik bir ilerleme yaşanmıştı.

Analistlerin yorumları, tüm geçmiş fiyat hareketleri ve analizler dikkate alındığında, Ethereum’a yatırım yapmak için hala fırsatlar yatırımcıların karşısına çıkabilir. Buna rağmen, varlık doğru piyasa duyarlılığına bağlı olarak yakın gelecekte daha da güçlü bir duruş sergileyebilir ve yükseliş girişiminde bulunabilir. Buna bağlı olarak fiyat bu seviyelerde uzun süre işlem görmeyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.