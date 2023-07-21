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  •   1600 Dolara Kadar Sıçrayacak! Bu DeFi Altcoin Devasa Kazanç Getirebilir!

1600 Dolara Kadar Sıçrayacak! Bu DeFi Altcoin Devasa Kazanç Getirebilir!

Özet

  • MKR Coin fiyatı 1.600 dolar hedefli yükseliş hareketini devam ettirebilir.
  • Eğer 1.180 dolar altı kapanışlar gelirse fiyat 840 dolara kadar düşebilir.
  • Bitcoin şimdilik 29.700 dolar desteğinin üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:45
21 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarının genelinde BTC 30.000 dolar üstünde kalıcı kapanışlar yapamadığı için belirsizlik hakim. Her Fed toplantısından önce büyük ölçüde bunların zaten yaşıyoruz. Ancak bazı altcoinler süreçte o kadar da büyük kayıplar yaşamadı. Üstelik destek seviyelerini başarıyla korumaları umutları da artırıyor.

Maker (MKR)

Maker (MKR) fiyatı Haziran ayının başından bu yana yükselişte ve 21 Temmuz’da 1.250 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat önemli bir yatay direnç alanının üzerinde bir kapanışa ulaştı ve bu yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Dahası, günlük zaman dilimi okumaları yükseliş eğiliminde ancak yakın zamanda yerel zirve belirlenebilir.

MKR fiyatı Haziran başında 511 dolara kadar düşmesinden bu yana önemli ölçüde arttı. Artış, 21 Temmuz’da yeni yılın en yüksek seviyesi olan 1.250 dolar ile zirveye ulaştı. Daha da önemlisi, MKR fiyatı 1.150 dolarlık yatay direnç alanından çıkmış görünüyor. Direnç 434 gündür yerinde duruyordu. Böylesine uzun süredir yerinde kalan dirençlerin kırılması uzun vadeli düşüş eğiliminin tersine dönmüş olabileceğine işaret eder.

MKR Coin Grafik Yorum

Günlük grafikte Elliot dalga sayımı önemli bir sinyal gönderiyor. En olası dalga sayımı, fiyatın 10 Haziran’da başlayan yukarı yönlü bir hareketin beşinci ve son dalgasında olduğunu gösteriyor. Sayım doğruysa, fiyat 1.400 dolar bölgesine yakın bir zirve için yeni atak başlatabilir. Ralli tamamlandıktan sonra artık MKR Coin yatırımcıları satış için doğru zamanı beklemeye başlayacak. Eğer talep bu bölgede devam ederse 1.600 dolar zirvesi de test edilebilir.

Hali hazırda fiyat şu anda 1.180 dolarda mücadele ediyor. Bu seviyeden gelen ret, satış baskısının bir işareti olan uzun bir üst fitil oluşturdu. Dolayısıyla, fiyat bu bölgenin üzerinde kapanamazsa, yukarı yönlü hareketin tamamlandığını ve bir düzeltmenin başladığını gösterecektir. Ardından MKR Coin yatırımcıları trenden erken atlamak zorunda kalabilir. Bu senaryoda hızlı düşüşün hedefi 840 dolarlık yatay destek alanı olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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