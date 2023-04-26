Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!

1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!

Bitcoin düşerken onun yatırımcıları seviniyordu. Şimdi artık yükseliş sona ermiş olabilir. Sırada ne var?
00:25
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları güne pozitif devam ediyor ve Bitcoin yeniden 28.000 doların üstüne çıktı. Ancak Bitcoin düşerken yükselen bir altcoin yatırımcıların canını sıkabilir. Şimdilik kesin bir düşüşten bahsetmek zor ancak yatırımcılar riski göz önünde bulundurmalı. Güncel veriler ne anlatıyor?

Render (RNDR)

Render (RNDR) fiyatı 22 Nisan’da 1,63 doların altına düştükten sonra %12 artış gösterdi. Ancak toparlanmaya rağmen, on-chain veriler yakında düşüşün gelebileceği konusunda uyarı gönderiyor. Peki kırmızın alarmın sebebi ne? Render ağı, 22-25 Nisan arasındaki son fiyat sıçramasına rağmen büyük yatırımcıların dikkatini çekmekte zorlandı. Günlük çekişin de düşüşe geçmesiyle birlikte, RNDR büyük bir fiyat geri çekilmesinin eşiğinde olabilir. Özellikle Bitcoin yükseldiği sırada borsalara giren BTC’ler son yükselişin bir tuzak olabileceğini gösteriyor. Bitcoin’in potansiyel düşüşüyle RNDR Token’in on-chain sinyallerini birleştirdiğimizde yakında kayıplar yaşandığını görebiliriz.

On-chain verilere göre, kripto balinaları son fiyat sıçramasına rağmen geçtiğimiz hafta Render ağından uzaklaşıyor gibi görünüyor. IntoTheBlock’un aşağıdaki grafiği, RNDR’yi içeren 100.000 dolar ve üzeri değerdeki Büyük İşlemlerin sayısında istikrarlı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Son zamanların en yüksek seviyesi olan 17 Nisan’da 87 işlem kaydedilirken, 24 Nisan kapanışında RNDR’yi içeren büyük işlem sayısı 13’e düştü.

RNDR Coin Yorum

Bir ağ içinde gerçekleşen büyük işlemlerde düşüş olması düşüş sinyalidir. Tipik olarak, kripto balinalarının varlığa olan ilgisini kaybedebileceğini veya fonlarını başka bir yere taşıyabileceğini gösterir. Daha aşağı yönlü bir not olarak, Render da geçtiğimiz hafta çekirdek kullanıcılarının ilgisini sürdürmekte zorlandı.  Günlük aktif kullanıcı sayısı, 17 Nisan’daki 1.074’lük son yerel zirveden bu yana %65 azalarak 24 Nisan kapanışında 373’e geriledi. Yatırımcı ilgisi ve ağdaki kullanıcıların sayısındaki azalma birleştiğinde Bitcoin’in potansiyel düşüşüyle RNDR Token yatırımcılarının yakında canının sıkılabileceğini söylüyor.

Yukarıda paylaşılan IntoTheBlock verilerine göre Render ayıları muhtemelen 1,58 dolara kadar bir düşüş hedefleyecek. Kısa vadede 1,65 dolar desteğinin bu satışları karşılaması gerekecek. Yine de, RNDR fiyatı 1,90 doların üzerine çıkabilirse boğalar bu düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Saat 03:00’da gerçekleşecek günlük kapanışın ardından fiyatın iki yönden birine doğru hareket etmesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: BBu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023