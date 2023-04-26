Bitcoin düşerken onun yatırımcıları seviniyordu. Şimdi artık yükseliş sona ermiş olabilir. Sırada ne var?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları güne pozitif devam ediyor ve Bitcoin yeniden 28.000 doların üstüne çıktı. Ancak Bitcoin düşerken yükselen bir altcoin yatırımcıların canını sıkabilir. Şimdilik kesin bir düşüşten bahsetmek zor ancak yatırımcılar riski göz önünde bulundurmalı. Güncel veriler ne anlatıyor?

Render (RNDR)

Render (RNDR) fiyatı 22 Nisan’da 1,63 doların altına düştükten sonra %12 artış gösterdi. Ancak toparlanmaya rağmen, on-chain veriler yakında düşüşün gelebileceği konusunda uyarı gönderiyor. Peki kırmızın alarmın sebebi ne? Render ağı, 22-25 Nisan arasındaki son fiyat sıçramasına rağmen büyük yatırımcıların dikkatini çekmekte zorlandı. Günlük çekişin de düşüşe geçmesiyle birlikte, RNDR büyük bir fiyat geri çekilmesinin eşiğinde olabilir. Özellikle Bitcoin yükseldiği sırada borsalara giren BTC’ler son yükselişin bir tuzak olabileceğini gösteriyor. Bitcoin’in potansiyel düşüşüyle RNDR Token’in on-chain sinyallerini birleştirdiğimizde yakında kayıplar yaşandığını görebiliriz.

On-chain verilere göre, kripto balinaları son fiyat sıçramasına rağmen geçtiğimiz hafta Render ağından uzaklaşıyor gibi görünüyor. IntoTheBlock’un aşağıdaki grafiği, RNDR’yi içeren 100.000 dolar ve üzeri değerdeki Büyük İşlemlerin sayısında istikrarlı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Son zamanların en yüksek seviyesi olan 17 Nisan’da 87 işlem kaydedilirken, 24 Nisan kapanışında RNDR’yi içeren büyük işlem sayısı 13’e düştü.

RNDR Coin Yorum

Bir ağ içinde gerçekleşen büyük işlemlerde düşüş olması düşüş sinyalidir. Tipik olarak, kripto balinalarının varlığa olan ilgisini kaybedebileceğini veya fonlarını başka bir yere taşıyabileceğini gösterir. Daha aşağı yönlü bir not olarak, Render da geçtiğimiz hafta çekirdek kullanıcılarının ilgisini sürdürmekte zorlandı. Günlük aktif kullanıcı sayısı, 17 Nisan’daki 1.074’lük son yerel zirveden bu yana %65 azalarak 24 Nisan kapanışında 373’e geriledi. Yatırımcı ilgisi ve ağdaki kullanıcıların sayısındaki azalma birleştiğinde Bitcoin’in potansiyel düşüşüyle RNDR Token yatırımcılarının yakında canının sıkılabileceğini söylüyor.

Yukarıda paylaşılan IntoTheBlock verilerine göre Render ayıları muhtemelen 1,58 dolara kadar bir düşüş hedefleyecek. Kısa vadede 1,65 dolar desteğinin bu satışları karşılaması gerekecek. Yine de, RNDR fiyatı 1,90 doların üzerine çıkabilirse boğalar bu düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Saat 03:00’da gerçekleşecek günlük kapanışın ardından fiyatın iki yönden birine doğru hareket etmesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: BBu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.