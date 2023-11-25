Altcoin

15.000 ETH’lik Büyük Yatırım! Fiyatı Yüzde 90 Artan Altcoin’de Sevindiren Haber! CEO Açıkladı: Planımız Dahilinde!

Özet

  • Ethereum L2 protokolü Blast, balinaların ilgisiyle büyüyor.
  • Bilinmeyen bir balina, Blast protokolüne 31,52 milyon dolar değerinde Ethereum yatırımı yaptı.
  • Blur & Blast'ın kurucusu Pacman, endişeleri gidermek için açıklama yaptı.
  • Piyasa Etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Blur NFT market place ekibi tarafından ortaya çıkarılan Ethereum L2 protokolü Blast, balinaların ilgi artışıyla birlikte güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan endişelerin ardından NFT Blur’un kurucusu “Pacman” olarak da bilinen Tieshun Roquerre, yeni başlattığı L2 platformu Blast ile ilgili endişeleri de dikkate alarak açıklamalarda bulundu.

İçerikler
Balina Herkesi Geride BıraktıBlur & Blast’ın Kurucusu Endişeleri Giderdi

Balina Herkesi Geride Bıraktı

On-chain veri uzmanı Scope Protocol, 25 Kasım’da ‘0x59a6’ adresli bir balina ya da bilinmeyen fonun Ethereum L2 protokolü Blast’a 31,52 milyon dolar değere sahip 15.000 adet stake Ethereum (stETH) yatırdığını tesipt etti. Bahsi geçen adres şu anda Blast köprüsündeki en büyük mevduat sahibi konumunda bulunuyor.

Blast’ın TVL’si ise 460 milyon doları aşamadı. Buna bağlı olarak, Blast’ın varlığı Ethereum ekosisteminde önemli bir adıma işaret ediyor ve Katman 2 çözümlerine artan ilgiyi de ortaya koyuyor.

Kripto topluluğunda Blast’a karşı farklı yaklaşımlar benimsenmiş durumda. Bazı topluluk üyeleri Blast’ın işlevi olmayan bir L2 olduğunu söylüyor. Bu süreçte genel olarak para yatırma işlemleri de Lido ve Maker’a yapılıyor. Bir diğer grup ise “risksiz getiri” sağlayan bir chain’e köprü kurup geri köprü kuramamanın çılgınca bir karar olduğunu ifade ediyor.

Blur & Blast’ın Kurucusu Endişeleri Giderdi

Blur’un kurucusu Packman tarafından yatırımcıları rahatlatmak adına bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Blast’ın davetiye tabanlı ödüllerini ilgilendiren FUD’a atıfta bulunarak davetiye sisteminin yeni bir fikir olmadığını belirtti. Durumun aksine bir süredir var olan yerleşik bir konsept olduğunu da sözlerine ekledi.

Blast bu süreçte balinaların ilgi odağı olmaya devam ederken, BLUR token’ları da ikinci airdrop’un ardından yükselişe geçti. Daha önce de bildirdiğimiz üzere 25 balinanın BLUR token’larını biriktirdiği görülmüştü. Buna bağlı olarak Blur NFT pazaryeri stake etmeyi başlattığı için çoğunlukla satın bu token’lar da stake ediliyormuş gibi görünüyordu.

Yaşanan sıkıntılara rağmen dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance‘in BLUR’u listelemesinin ardından BLUR fiyatı %30’luk net bir yükseliş yaşadı. Bir hafta içinde ise yaşanan toplam değer artışını %90’a yükseltti. Balinaların bir miktar kâr elde etmelerinin ardından fiyat şu anda 0,59 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

You Might Also Like

En Az 8x Yapacak, Rekorlara Doymayacak! Uzmana Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Büyük Patlayacak!

Patlamaya Hazır Kripto Para Arıyorsanız Analistin Vurguladığı 2 Altcoin Bunlar

Geçmişte Yatırımcılarını Mutlu Ettiler! Hepsi 0.10 Doların Altında! İşte Hafta İçerisinde Patlayabilecek 3 Altcoin!

Bu Altcoin’e Rekor Talep! 30 Katlık Artış Kapıda Mı?

Ethereum, XRP, AVAX, Shiba, Chiliz ve Dogecoin’i Unutturacak! Uzmana Göre Bu Altcoin Sert Patlayacak!

Bu Haberi Paylaş
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı En Az 8x Yapacak, Rekorlara Doymayacak! Uzmana Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Büyük Patlayacak!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

En Az 8x Yapacak, Rekorlara Doymayacak! Uzmana Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Büyük Patlayacak!
Altcoin
Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin
Kripto Para
Ağaç Kapı Kapanırsa Altın Kapı Açılır! Bitcoin İçin ETF Dışında Bir Anlatı Daha Oluşuyor!
BITCOIN (BTC)
Patlamaya Hazır Kripto Para Arıyorsanız Analistin Vurguladığı 2 Altcoin Bunlar
Altcoin
Lost your password?