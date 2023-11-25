15.000 ETH’lik Büyük Yatırım! Fiyatı Yüzde 90 Artan Altcoin’de Sevindiren Haber! CEO Açıkladı: Planımız Dahilinde!

Blur NFT market place ekibi tarafından ortaya çıkarılan Ethereum L2 protokolü Blast, balinaların ilgi artışıyla birlikte güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan endişelerin ardından NFT Blur’un kurucusu “Pacman” olarak da bilinen Tieshun Roquerre, yeni başlattığı L2 platformu Blast ile ilgili endişeleri de dikkate alarak açıklamalarda bulundu.

Balina Herkesi Geride Bıraktı

On-chain veri uzmanı Scope Protocol, 25 Kasım’da ‘0x59a6’ adresli bir balina ya da bilinmeyen fonun Ethereum L2 protokolü Blast’a 31,52 milyon dolar değere sahip 15.000 adet stake Ethereum (stETH) yatırdığını tesipt etti. Bahsi geçen adres şu anda Blast köprüsündeki en büyük mevduat sahibi konumunda bulunuyor.

Blast’ın TVL’si ise 460 milyon doları aşamadı. Buna bağlı olarak, Blast’ın varlığı Ethereum ekosisteminde önemli bir adıma işaret ediyor ve Katman 2 çözümlerine artan ilgiyi de ortaya koyuyor.

Kripto topluluğunda Blast’a karşı farklı yaklaşımlar benimsenmiş durumda. Bazı topluluk üyeleri Blast’ın işlevi olmayan bir L2 olduğunu söylüyor. Bu süreçte genel olarak para yatırma işlemleri de Lido ve Maker’a yapılıyor. Bir diğer grup ise “risksiz getiri” sağlayan bir chain’e köprü kurup geri köprü kuramamanın çılgınca bir karar olduğunu ifade ediyor.

Blur & Blast’ın Kurucusu Endişeleri Giderdi

Blur’un kurucusu Packman tarafından yatırımcıları rahatlatmak adına bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Blast’ın davetiye tabanlı ödüllerini ilgilendiren FUD’a atıfta bulunarak davetiye sisteminin yeni bir fikir olmadığını belirtti. Durumun aksine bir süredir var olan yerleşik bir konsept olduğunu da sözlerine ekledi.

Blast bu süreçte balinaların ilgi odağı olmaya devam ederken, BLUR token’ları da ikinci airdrop’un ardından yükselişe geçti. Daha önce de bildirdiğimiz üzere 25 balinanın BLUR token’larını biriktirdiği görülmüştü. Buna bağlı olarak Blur NFT pazaryeri stake etmeyi başlattığı için çoğunlukla satın bu token’lar da stake ediliyormuş gibi görünüyordu.

Yaşanan sıkıntılara rağmen dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance‘in BLUR’u listelemesinin ardından BLUR fiyatı %30’luk net bir yükseliş yaşadı. Bir hafta içinde ise yaşanan toplam değer artışını %90’a yükseltti. Balinaların bir miktar kâr elde etmelerinin ardından fiyat şu anda 0,59 dolardan işlem görmeye devam ediyor.