11,7 Trilyon Dolarlık Dev, Altcoin Kralının Rallisini Başlatabilir

Trilyon dolarlık geleneksel finans devleri kripto alanında varlık göstermeye başladı ve bu durum malumun ilamı olabilir. Yaklaşana şey net biçimde kurumsal talebin tarihi zirveleri aşacağı bir döneme işaret ediyor. Dünyanın en büyük finans şirketlerinin bu alanlarda başlatmayı planladığı ürünler kriptonun geleceğin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor.

Fidelity ve Ethereum (ETH)

Kripto paralara kurumsal yatırımcıların giriş yapabileceği çok fazla seçenek var. Ancak hiçbiri ABD’li düzenleyiciler tarafından onaylanmış spot ETF’ler kadar ilgi çekici değil. Kriptonun meşruiyetini destekleyecek ETF onayları uzun süredir BTC için bekleniyor.

Vadeli ETF onaylarının ardından Ethereum için de BlackRock ve Fidelity harekete geçti. İkisi de 10 trilyon doların üzerinde varlık yönetiyor ve müşterilerine kripto para yatırımı yapmanın kolay yollarını açmaya çalışıyorlar.

Fidelity’nin Ethereum ETF alanına girmesinin, son piyasa dinamikleri göz önüne alındığında altcoin kralı için daha büyük bir yükseliş dalgasını başlatması bekleniyor. Özellikle SEC, yakın zamanda BlackRock gibi büyük geleneksel finans kurumlarından gelen spot Bitcoin ETF’si için birden fazla başvuruyu incelerken umutlar daha da artıyor.

Ethereum Uzman Tahminleri

Bitcoin ETF başvurularına alıştık ve bu hamlelerin ardından fiyat tekrar 19 ayın zirve seviyelerine ulaştı. Ancak henüz Ethereum için benzer bir hızlı yükseliş dönemi başlamış değil. Bu da içinde bulunduğumuz dönemin Ether için satın alma fırsatı barındırdığını gösteriyor.

Birçok analiz Ethereum için 2.000 dola altının satın alma fırsatı olduğunu ve kısa süre sonra bu fırsatın elden kaçabileceğini söylüyor. Henüz BTC 2.000 dolar altındayken 2021 Haziran ayında da Ether için 2.000 dolar altı fiyatın ucuz olduğunu söyleyen analistler o dönem haklı çıkmıştı.

Ali Martinez bu konuda şunları söyledi;

“ETH, yükselen üçgen formasyonunun x ekseniyle hizalanan 2.000 ila 2.150 dolar arasında büyük bir direnç bölgesini test ediyor. Bu direnç seviyesinden bir geri çekilme, üçgenin hipotenüsüne doğru 1.700 dolarlık düşüşe yol açabilir ve potansiyel yükseliş trendinin devamı için zemin hazırlayabilir”.

BTC yazı hazırlandığı sırada 36.600 dolarda bulunurken ETH 1.957 dolarda kalmaya devam ediyor.

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