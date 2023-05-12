Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   105 Dolardan Çakılan Altcoin İçin Toparlanma Belirtileri Geldi! Fiyat Fırlayabilir!

105 Dolardan Çakılan Altcoin İçin Toparlanma Belirtileri Geldi! Fiyat Fırlayabilir!

Özet

  • Litecoin fiyatı 105 dolardan düştükten sonra desteği aşamadı.
  • Grafikler yükseliş eğilimine işaret ediyor.
  • Destek noktası yatırımcılar tarafından savunuldu.
14:30
12 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Litecoin (LTC) fiyatı Şubat ayının ortasından bu yana düşüyordu ancak kısa vadeli bir yükseliş formasyonu içinde işlem görüyor olabilir. Bu formasyon ilk sıçramayı gerçekleştirmiş olsa da uzun vadeli trendin hala düşüş eğiliminde olması muhtemel olabilir.

Litecoin Fiyatı Dirençte Takıldı

LTC’nin fiyatı Haziran 2022’den bu yana artış göstermekte. Şubat 2023’te yıllık zirvesi olan 105,80 dolara kadar yükselmişti. Ancak, ortalama 100 dolar fiyatta bulunan uzun vadeli yatay direnç seviyesini geçemedi ve iki kez reddedildi (kırmızı simgeler). Bu seviyelerde gördüğü redler, önemli bir düşüşü beraberinde getiren bir düşüş formasyonu olan çift tepe formasyonuyla sonuçlandı. Fiyat, formasyonun oluşmasından kısa bir süre sonra düşmeye başladı.

Ayrıca, haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimi göstermekte. RSI, trader’lar tarafından bir piyasanın aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığını değerlendirmek ve bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceğini veya satılıp satılmayacağını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesi olarak görülebilir.

50’nin üzerindeki okumalar ve yukarı yönlü bir trend, boğaların hala bir avantaja sahip olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar bunun tersini işaret edebilir. Çift tepe sırasında, Litecoin fiyatı ile RSI arasında düşüş eğilimli bir sapma meydana geldi, bu da momentumdaki artışın fiyat artışına eşlik etmediği anlamına geliyor. RSI şu anda 50’de olduğundan, çizginin altına düşmesi trendin düşüş eğiliminde olduğunu teyit edebilir.

LTC Fiyat Düşüş Eğilimini Tersine Çevirebilir Mi?

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, LTC fiyat tahmininde daha yükseliş eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla, fiyatın en azından kısa vadede sıçrama yapma olasılığına izin verebilir. Bunun üç ana nedeni bulunuyor.

Birincisi, fiyat azalan bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Bu kanallar genellikle düzeltici yapılar içerebilir. Yani kanalda yaşanabilecek bir kırılım en olası senaryo olarak görülebilir. Fiyatın kanalın üst kısmında işlem görmesi, nihai bir kırılma olasılığını artırıyor olabilir.

Ardından, Litecoin fiyatı daha önce altına doğru kırıldıktan sonra 79 dolarlık destek alanını geri aldı (kırmızı daire). Yukarı yönlü hareketler genellikle bu kırılımları takip eder, çünkü satıcılar fiyatı aşağı çekemediğinde ortaya çıkar.

79 dolarlık destek, yatay bir destek alanı ve 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi tarafından oluşturulmuş olabilir. Bu bölge çok önemli bir destek alanı olarak görülebilir. Son olarak, altı saatlik RSI artıyor. Gösterge 50’nin üzerinde olsa da, yukarı doğru hareket etmesi ve aşırı satım bölgesinin dışına çıkması bir yükseliş işareti olabilir.

Sorumluluk Reddi: CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Ethereum, Arbitrum, Polygon! Hiçbiri Onun Gözle Görülür Yükselişiyle Mücadele Edemedi!
Ethereum, Arbitrum, Polygon! Hiçbiri Onun Gözle Görülür Yükselişiyle Mücadele Edemedi!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Trend Tersine mi Dönüyor?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Trend Tersine mi Dönüyor?
60 Gün Sonra İlk Defa! Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?
60 Gün Sonra İlk Defa! Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?
Herkesin Gözü Bu 5 Altcoinde! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Herkesin Gözü Bu 5 Altcoinde! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023