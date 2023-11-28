RIPPLE (XRP)

100 Milyonlarca XRP Borsalara Aktarıldı! XRP Balinası Tüm Piyasanın Dengesini Değiştirmeye Mi Hazırlanıyor?

Özet

  • XRP, balina aktivitesindeki artış nedeniyle dikkat çekiyor.
  • İki büyük işlemde toplam 80 milyon XRP, bilinmeyen bir cüzdana gönderildi.
  • XRP fiyatı son 24 saatte %0,1'lik bir düşüşle 0,6033 dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi:Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

Piyasanın önde gelen altcoin’lerinden olan XRP, bugün (28 Kasım) token etrafında dönen balina aktivitesinde yaşanan artışa bağlı olarak bir kez daha tüm yatırımcıların dikkatini çekmiş görünüyor. Balina aktivitesi, token’ları merkezi borsalara ve bilinmeyen cüzdanlara aynı anda göndermeye devam ediyor.

İçerikler
XRP Balina Faaliyetlerine Daha Yakından BakışXRP Fiyat Raporu

XRP Balina Faaliyetlerine Daha Yakından Bakış

Balina hareketleri yaşanırken, XRP fiyatı da belki de bu hareket artışına bağlı olarak hafif fiyat düşüşlerine ev sahipliği yaptı. Blockchain‘de işlem yapan balinalara ilişkin hareketleri takip eden platform Whale Alert tarafından açıklanan verilere göre, bugün iki büyük işlem gerçekleşti.

Piyasa takipçilerini yakından ilgilendiren iki işlemde, yaklaşık 9 saat önce 80 milyon XRP Ripple‘dan bilinmeyen bir cüzdana gönderildi. Bilinmeyen cüzdan adresi JqiMb94hy…W8AzELa8nE’nin bahsedilen coin’leri Ripple’daki başka bir cüzdandan aldığı ve 48,11 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Ayrıca, daha önce de haberlerimize konu olan transferler, dolaşım arzında potansiyel bir düşüşü de yansıtıyor olabilir. Buna bağlı olarak fiyat artışı da yaşanabilirdi. Ancak, buna rağmen XRP fiyatı aksi yönde hareket ediyor.

Ayrıca gerçekleşen ikinci XRP işleminde, 26,70 milyon XRP Bitstamp’a aktardı. Verilere göre, r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn adlı bilinmeyen cüzdandan, transfer yaklaşık olarak on saat önce gerçekleşti. Bitstamp’a gönderilen bu token’ların güncel değeri yazım saati itibariyle toplam 15,97 milyon dolardı.

XRP Fiyat Raporu

Bu yazının yazıldığı sırada, XRP fiyatı son yirmi dört saat içinde %0,1’lik fiyat hareketi yaşadı ve 0,6033 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda sert biçimde yükselen kripto para birimi geçtiğimiz hafta boyunca %1,29’luk küçük bir düşüşe ev sahipliği yaptı.

Fiyat düşüşüyle eş zamanlı biçimde, XRP’nin yirmi dört saatlik işlem hacmi de düşüş yaşandı ve %24,84 gibi net bir oranda daralma yaşadı. Yaşanan bu daralma sonucu ortaya çıkan değer 1,06 milyar dolara eşitti.

Fiyat düşüşü topluluğun çabalarına rağmen gerçekleşiyor. Topluluk, XRP tokenomiğini yükseltme çabalarına rağmen pek de başarılı olamamış görünüyor. Ripple etrafında gerçekleşen son haberlerde, XRPL Labs merkezli gerçekleşen ve MasterCard ile kurulan ortaklık dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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