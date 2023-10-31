1 XRP Ne Kadar? Detaylı Ripple Grafik Analizleri ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında son iki gündür yaşanan durgunluk devam ediyor. Yazının yazıldığı sırada 34.301 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, son 24 saatte %0,67’lik bir düşüş yaşadı. Bu gelişme ile birlikte altcoin piyasasında da bir zayıflama söz konusu oldu. Peki son günlerin en çok dikkat çeken projelerinden biri olan Ripple için grafikler nasıl yorumlanabilir? Birlikte inceliyoruz.

Ripple Günlük Grafik Analizi

Özellikle Temmuz ayında çıkan bir mahkeme kararının ardından yaşanan volatilite nedeniyle günlük Ripple grafiğinde sağlıklı bir formasyon yapısından söz edemiyoruz. Ancak EMA 200 ortalamasının (kırmızı çizgi) üstüne çıkan XRP için son zamanlarda dikkat çeken yükseliş ivmeleri yaşanıyor. Ağustos ayından beri gelen düşen trendin son hareketlerle birlikte kırılması XRP için işlerin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Günlük Ripple grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,5775 / 0,5612 ve 0,5397 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesine yakın olan 0,5397 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yaşanan son yükseliş ivmesinin yavaşlamasına ve son günlerde elde edilen kazancın kaybolmasına neden olacaktır.

Günlük Ripple grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6101 / 0,6366 ve 0,6634 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumunda red yenilen 0,6101 dolar seviyesi kısa vadede en dikkat edilmesi gereken direnç seviyesidir. Bu seviyenin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yükseliş ivmesinin hız kazanmasını sağlayacaktır.

Ripple İki Saatlik Grafik Analizi

Son yükseliş ile birlikte iki saatlik Ripple grafiğinde yükselen kanal formasyon yapısı oluştu. Bu yapıda sadece 25 Ekim’de yaşanan boğa tuzağı, formasyon yapısının çok sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Son bar hareketlerinde ise direnç çizgisinden red yiyen XRP için kısa vadede olumsuz bir senaryo ihtimali artıyor.

XRP için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,5816 / 0,5710 ve 0,5619 dolar seviyeleridir. Özellikle son barda çalışan 0,5816 dolar seviyesi kısa vadede büyük önem taşıyor. Ayrıca bu seviyenin altında bir bar kapanışının yaşanması formasyon desteğine temas ihtimalini arttıracaktır.

XRP için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 0,5959 / 0,6039 ve 0,6141 dolar seviyeleridir. Özellikle bugün yaşanan temasın ardından ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olan 0,6141 dolar seviyesinin üstünde bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.