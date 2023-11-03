  1 XRP Kaç Dolar? XRP Günlük Grafikte Dikkat Çeken Destek ve Direnç Seviyeleri

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon (SEC) ile devam eden hukuki süreçte Ripple Labs gündemde yer bulmaya devam ediyor. Özellikle dava sürecinde yaşanılan gelişmelerle birlikte XRP fiyatında ciddi yükselişler yaşandı ve Ripple cephesinde dikkat çeken ortaklıklar kamuoyuna yansıdı. Peki XRP için grafikler neler söylüyor? Birlikte inceliyoruz.

Ripple Grafik Analizi

Ripple cephesinde yaşanılan volatilite yükselişleri günlük grafikte sağlıklı bir formasyon yapısı oluşmasına engel oluyor. Buna göre Bitcoin yükselişi ile başlayan süreçte destek seviyesinden itibaren XRP için de bir yükseliş ivmesi söz konusu oldu. Ayrıca son günlerde EMA 200 (kırmızı çizgi) ortalamasından uzaklaşan XRP fiyatı bu yönüyle de dikkat çekiyor.

Ripple için günlük grafikte dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,5775 / 0,5612 ve 0,5397 dolar seviyeleri oldu. Özellikle son günlerde önemli bir rol oynayan 0,5775 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yükseliş ivmesinin zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca dava sürecinde yaşanabilecek bir başka senaryo ise XRP fiyatının yükselmesini tetikleyebilir.

Ripple için günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6101 / 0,6366 ve 0,6634 dolar seviyeleridir. Özellikle son dönemde hiç denenmemiş olan 0,6366 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

XRP İki Saatlik Grafik Analizi

İki saatlik XRP grafiğinde yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Özellikle son bar kapanışlarında direnç temasının ardından yükseliş ivmesi kazanılması kısa vadede XRP için fiyat yükselişini tetikleyebilecek bir etken olarak göze çarpıyor. Son bar oluşumlarında EMA 7 ve EMA 21 ortalamalarının da geçilmesi yükseliş ivmesini hızlandıracaktır.

XRP için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,6059 / 0,5993 ve 0,5942 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5942 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının bozulmasına neden olur ve bu durum kısa vadede XRP fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına yol açar.

XRP için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6122 / 0,6170 ve 0,6240 dolar seviyeleridir. Özellikle son zamanlarda aşılamayan 0,6170 dolar seviyesinin üstünde bir bar kapanışı kısa vadede XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.