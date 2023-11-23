1 XRP Kaç Dolar? Ripple Grafiğinde Dikkat Çeken Direnç Kırılımı Gerçekleşti

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,6172 dolar seviyesinden işlem gören Ripple için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ripple Günlük Grafik Analizi

Ripple günlük grafikte yükselen kanal formasyonu çalışmaya devam ediyor. 14 Kasım’da yaşanan yükselişte formasyon direnç çizgisinden red yiyen XRP için düzeltme hareketi devam ediyor. Son düşüş hamlesinde destek çizgisinden güç toplayan XRP için EMA 7 (mavi seviye) seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede düşüşün bitmesini sağlayabilir.

Ripple için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6032 / 0,5738 ve 0,5407 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi ile kesişen 0,5407 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP için ciddi bir ivme kaybını gündeme getirebilir.

XRP için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,6289 / 0,6508 ve 0,6860 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,6508 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yaşanan son düzeltme hareketinde düşen trendin kırılımını ve XRP fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Ripple Dört Saatlik Grafik Analizi

Dört saatlik Ripple grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı düşen kanal formasyonu oluyor. Özellikle günlük grafikte yaşanan yükselen kanal formasyonu direnç çizgisinden red yiyen XRP, bu gelişmenin sonucunda kısa vadede böyle bir formasyon yapısı oluşmasına neden oldu. Ancak yaşanan son yükseliş hareketi ile birlikte XRP fiyatı direnç kırılımını gerçekleştirdi ve EMA 200 seviyesinde bir destek görerek yatırımcıların ilgisini kazanmayı başardı.

Ripple dört saatlik grafik üzerinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6032 / 0,5903 ve 0,5761 dolar seviyeleridir. Özellikle kısa vadede 0,6032 dolar seviyesinin altında bar kapanışı gerçekleşmesi XRP fiyatının ciddi bir ivme kaybetmesine neden olacaktır.

Ripple için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6241 / 0,6401 ve 0,6527 dolar seviyeleridir. Özellikle son denemelerde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,6241 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.