  1 XRP Kaç Dolar? Detaylı Ripple Grafik Analizi ve Önemli Direnç Seviyeleri

Son zamanlarda olumlu haber akışının etkisiyle Bitcoin son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 35.000 dolar seviyesini test etti. 26 Ekim’de yaşanan düşüş ile birlikte kripto para piyasasında kayıplar yaşanıyor. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin 33.885 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Peki Ripple için neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

Ripple Grafik Analizi

Günlük Ripple grafiğinde dikkat çeken ilk yapı yükselen kanal formasyonu oluyor ve bu yapı uzun zamandır çalışmaya devam ediyor. SEC ile yaşanılan hukuki süreçte dava kararının ardından direnç kırılımı gerçekleştiren XRP için bu bölgeler ayı tuzağı olarak kaldı. Özellikle üç gündür önemli bir destek seviyesi test eden Ripple için bu durum olumlu bir senaryoya işaret ediyor.

Günlük XRP grafiğinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,5394 / 0,5103 ve 0,4730 dolar seviyeleri. Özellikle son üç gündür önemli bir savaş veren 0,5394 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi son saatlerde yaşanan düşüşün ivme kazanmasına yol açabilir.

XRP grafiğinde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,5585 / 0,5891 ve 0,6434 dolar seviyeleridir. İlk denemede kırılmayan 0,5585 dolar seviyesi ise şimdilik en dikkat edilmesi gereken direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ve bu seviyenin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yükseliş ivmesini hızlandırabilir.

Saatlik XRP Grafik Analizi

Saatlik XRP grafiğinde 20 Ekim’den beri oluşan bir destek çizgisi son saatlere kadar gayet güzel bir yapı olarak çalışmış ve özellikle vadeli işlem piyasasını tercih eden yatırımcılar için önemli bir görev görmüş. Ancak son saatlerde bu destek çizgisinde bir kırılım yaşanması XRP fiyatının ciddi bir değer kaybetmesine neden olabilir.

XRP için dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,5431 / 0,5352 ve 0,5244 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5244 seviyesinin altında bar kapanışı gerçekleşmesi EMA 200 seviyesinin de kırılmasına neden olur ve XRP düşüşü ivme kazanabilir.

XRP için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,5519 / 0,5609 ve 0,5694 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5694 dolar seviyesinin üstünde saatlik kapanış gerçekleşmesi XRP için yükseliş ivmesinin kazanmasına yardımcı olacaktır.