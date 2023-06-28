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1 Milyar Dolarlık Hazırlık! Kripto İçin Saatler Kalmış Olabilir!

Özet

  • Bitcoin madencileri türev borsalara 1 milyar doların üstünde BTC gönderdi.
  • Bu bakiyelerin çoğu cüzdanlara geri döndü.
  • Madencilik şirketleri hedge için bu stratejiyi izliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:00
28 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC yazı hazırlandığı sırada 30.180 dolardan alıcı buluyor ve Saylor’un müjdesi her zamanki gibi düşüş getirdi. Ancak buna önceden hazırlananlar da vardı. On-chain bu yüzden harika, varlıkların hareketlerinden büyük volatilite dönemleri tespit edilebiliyor. Kripto paralar için sadece saatler kalmış olabilir.

Bitcoin Madencileri Satıyor Mu?

Madenciler son iki hafta içinde cüzdanlarından kripto para borsalarına 1 milyar dolardan fazla Bitcoin gönderdi. CryptoQuant’a göre madencilerin para çıkışları, BlackRock‘ın 15 Haziran’daki bitcoin ETF başvurusunun zamanlamasına denk gelecek şekilde hızla arttı. Madenciler ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için çoğu zaman uzun vadeli hodl yerine kar satışları yapar. Bu mantıksız değil çünkü BTC cephesinde yaşanacak aşırı düşüş onları güncel fiyat maliyet altına indiğinde zararına çalışmaya zorlayabilir.

Geçen seneki zorlayıcı ortamda birçok kripto para madencisi kredi bulmakta zorlandı. Hatta iflas edenler bile oldu. Fakat bu seferki transferlerdeki detay direkt satış eğilimi göstermiyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Borsalara taşınan devasa BTC zulasını düşünürsek akla ilk gelen şey BTC’nin düşme ihtimalidir. Yaklaşık 33.860 BTC türev borsalarına gönderilmiş olsa da, fonların çoğu madencilerin özel cüzdanlarına geri döndü. CryptoQuant analisti Cauê Oliveira şunları söyledi;

“Bu durum madencilerin yeni bastıkları coinleri türev alım satım faaliyetlerinde teminat olarak kullandıklarına işaret ediyor olabilir. Bu tür ticarete iyi bir örnek, piyasa mutabakatının tersi yönde bahisler kullanan hedging olarak bilinir.”

Madencilerin uzun vadede hayatta kalabilmeleri için BTC fiyatının yükselmesi gerekir. Ancak düşüş ihtimaline karşın risklerini dengelemek isteyen madenciler ellerindeki varlıkların bir kısmını açığa satış için kullanır. Böylece her iki senaryoya da hazırlıklı olurlar.

CryptoQuant, madencilerin de bu dönemde rezervlerinde yaklaşık 8.000 BTC’lik bir azalma gördüğünü ve bunun yalnızca küçük bir miktarının satış için gönderildiğini sözlerine ekledi. Oliveira, 1 milyar dolar değerindeki transferlere rağmen, çoğu coin spot borsalara gitmediğinden, faaliyetin Bitcoin fiyatı üzerindeki piyasa satış baskısını önemli ölçüde etkilemediğini, madencilerin varlıklarını doğrudan satmak yerine türev piyasasında trade faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Ancak BTC 30.400 dolarlık desteği geri almamakta ısrar ederse başta madenciler olmak üzere çoğu yatırımcı grubu ara düzeltme beklediği için satış yaparak riskini azaltabilir. Günlük kapanışın 30.400 dolar üstünde olması ise yükseliş hissiyatını besleyecektir. Cuma günü gelecek kritik ABD PCE verisi ve Powell tarafından yapılacak açıklamalar olası satış baskısına işaret ediyor.

Kripto para yatırımcıların önümüzdeki saatlerde piyasanın kırmızıya dönme ihtimalini hafife almamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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