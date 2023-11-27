1 Aralık’ta Devasa Token Unlock Bu Altcoin Yatırımcılarını Endişelendiriyor! Satış Kapıda

Önemli miktarda token’ın kilidinin açılması genellikle spekülasyonları ve piyasa hareketlerini tetikleyebilir. Dydx örneğinde, 1 Aralık’ta 150 milyon DYDX token’ın kilidinin açılması, potansiyel olarak hem fırsatlar hem de zorluklar getirmeye aday. Temel konuları inceleyelim ve bu kilit açmanın önemli bir satış baskısı yaratıp yaratmayacağına bakalım.

Token Kilit Açma Dinamikleri ve Yatırımcı Tahsisleri

Token için ayrıntılara girecek olursak, DYDX toplam arzının yüzde 50’sini yani 500 milyon DYDX’i yatırımcılar, kurucular, çalışanlar ve danışmanlar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara tahsis etti. Bu tahsisin yüzde 30’u yani 150 milyon DYDX‘in 1 Aralık’ta kilidi açılacak.

Bu hamle, özellikle 83 milyon 190 bin DYDX‘in yatırımcılar için erişilebilir hale geleceği düşünüldüğünde, piyasa üzerindeki potansiyel etkiye ilişkin sorulara yol açıyor. Rakam dolaşımdaki arzın yüzde 46,15’ine karşılık geliyor.

On-chain verilerin analizi, DYDX’in token hareketlerine ilişkin değerli bilgiler sağlıyor. a16z crypto, Defiance Capital ve Polychain Capital gibi önemli yatırımcı adresleri dydx Foundation’dan token aldı. İlginç bir şekilde, birkaç yatırımcı DYDX varlıklarını köprülemeyi seçti ve a16z crypto tek başına 143 milyon 870 bin dolar tutarında 42 milyon 690 bin DYDX köprüledi.

Şu anda, 437 milyon 400 bin DYDX’in yani toplam arzın yüzde 43,74’ü, tek yönlü köprü mekanizması nedeniyle wethDYDX akıllı sözleşmesinde kalıcı olarak kilitlenmiş durumda.

İlk 20 Elde Tutucu ve Son Balina Faaliyetleri

Token dağılımını incelediğimizde, ilk 20 sahibin toplam 850 milyon 930 bin DYDX’e sahip olduğunu ve bunun toplam arzın yüzde 85,09’unu oluşturduğunu görüyoruz.

Son zamanlardaki kayda değer faaliyetler arasında FalconX‘in son beş gün içinde kripto para borsası Binance‘ten 3 milyon 840 bin dolar değerinde 1 milyon 140 bin DYDX çekmesi yer alıyor.

Ayrıca, “0x2A25” adresine sahip bir balina, dYdX: DYDX Distributor’dan aldığı 5 milyon 80 bin dolarlık 1 milyon 500 bin DYDX’i altı gün önce Binance’e yatırdı.

Kilit açma tarihi yaklaştıkça, piyasa katılımcıları herhangi bir satış baskısı belirtisi olup olmadığını ve balinaların mı yoksa akıllı paranın mı stratejik hamleler yaptığını merakla izliyor. İlerleyen günlerde DYDX fiyatında yaşanacak muhtemel bir aşağı yönlü hareket token kilidinin açılması sonrası bir satışın olduğunu net bir şekilde gösterecek.