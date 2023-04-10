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1’i 4 Yapacak! Efsane Yatırımcı Bu Altcoin’in Yüzde 400’ün Üzerinde Patlamasını Bekliyor!

Efsane yatırımcı Chris Burniske, yakın zamanda attığı 2 tweet'te en büyük altcoin'in geleceği hakkında cesur bir tahminde bulundu.
20:00
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Efsane yatırımcı Chris Burniske, yakın zamanda attığı 2 tweet’te Ethereum’un (ETH) geleceği hakkında cesur bir tahminde bulundu. Burniske, Ethereum fiyatının 10 bin dolara ulaşabileceğini ima etti.

2025 Yılına Kadar…

Burniske’nin 10 bin dolar tahmini özellikle Ethereum‘un bu yazının hazırlandığı sırada bin 855 dolardan işlem görüyor olmasından dolayı zorlama bir tahmin gibi görünse de Burniske’nin öne sürdüğü gerekçeleri görmemezden gelmek mümkün değil.

Burniske’nin ETH’nin geleceğine ilişkin yaptığı yorum, fiyatı 1 dolardan 10 dolara, 100 dolara ve bin dolara yükselmiş olsa bile Ethereum konusunda sürekli olarak düşüş bekleyenleri hedef alıyor. Analist, ETH fiyatındaki yükselişin devam etmesini ve 2025 yılına kadar 10 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini kabul etmeyerek karşı çıkanların görüşlerini gözden geçirmeleri gerektiğini öne sürdü.

Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi, güncel fiyatlarla bin 855 dolardan işlem gören ETH’nin değerinin yüzde 435’in üzerinde artması anlamına geldiğini belirtelim.

ETH’de Yükselişi Getirecek Faktörler

Önümüzdeki yıllarda Ethereum’un yükselişine katkıda bulunabilecek birden fazla faktör bulunuyor. 12 Nisan’da Ethereum stake sözleşmesi kilidinin açılacak olması Ethereum’un ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT’ler gibi ilişkili teknolojilerin daha fazla benimsenmesine neden olabilir. Ayrıca, kurumsal yatırımcıların Blockchain teknolojisine ve kripto paralara olan ilgisinin yeniden canlanması Ethereum’un değerini önemli ölçüde artırabilir. Artan sayıda kurumsalın portföyünün bir kısmını kripto paralara ayırmaya başlaması ve bunun sonucunda Ethereum‘un artan talep ve yatırımdan faydalanması bekleniyor.

Tüm bunlara ek olarak, Ethereum’un arz dinamiklerinin ücret yakım mekanizması uygulayan EIP-1559’un piyasaya sürülmesi nedeniyle bir dönüşüm geçirdiğinin altını çizmek gerekiyor. Bu değişim ETH arzını daha az bulunur hale getirebilme ve potansiyel olarak zaman içinde altcoin’in değerinde artışa neden olabilir.

Burniske’nin Ethereum’un 2025 yılına kadar 10 bin dolara ulaşacağı tahmini aşırı iyimser görünse de, kripto para piyasasının son derece istikrarsız ve düzensiz unutmamak gerekiyor. En deneyimli uzmanlar bile kripto paraların gelecekte hangi noktada olacaklarını tam olarak tahmin etmekte güçlük çekmektedir.

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