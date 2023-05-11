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  •   0,55 Dolar Hayal Değil! Alanındaki En İyi Altcoin ve Bunu Başarabilir! 2021’de Herkes Onu Alıyordu!

0,55 Dolar Hayal Değil! Alanındaki En İyi Altcoin ve Bunu Başarabilir! 2021’de Herkes Onu Alıyordu!

Özet

  • MANA Coin yatırımcılarının zararı önemli ölçüde arttı ve dip fiyat görülmüş olabilir.
  • Yatırımcılar daha fazla düşüşü engellemek için alım emirlerini artırıyor.
  • MAANA Coin için aşılması gerekilen kritik direnç 0,55 dolar seviyesinde.
00:17
11 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre alanındaki en iyi altcoin ve 1 doların altı bile onun için felaketken şimdi enteresan seviyelerde. 2021 sonunda metaverse coşkusu zirveye ulaşmışken yatırımcıların büyük bir kısmı MANA Coin’e büyük ilgi gösteriyordu. Peki şimdi ne durumda? MANA Coin fiyatı yükselecek mi?

MANA Coin Yorum

Decentraland (MANA) fiyatı, 8 Şubat’ta 2023 zirvesi olan 0,80 dolara ulaştığından beri düşüyor. Yalnız değil altcoinlerin neredeyse tamamı geçtiğimiz aylardaki zirvelerinin altında bulunuyor. Bitcoin fiyatı yükselse de altcoinlerdeki erime sürüyor. Bu da yatırımcıların son ralliye dair inançlarının zayıf olduğunu gösteriyor. Elbette piyasadaki likidite eksikliğini de hesaba katmak gerekiyor.

Fakat on-chain veriler MANA’nın artık yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Yaklaşık bir aylık bir geri çekilmenin ardından, Decentraland (MANA) sahiplerinin gerçekleşmemiş kayıpları artık kritik seviyelere yaklaşıyor. Yatırımcıların zararı Mart ayındaki USDC depeg olayının ve geçen yılki FTX çöküşünün yaklaşık %20 üstüne çıktı.

MANA Coin Geleceği

Yatırımcıların daha büyük bölümünün önceki çöküşlere nispeten aşırı zararda olması aslında pozitif bir gelişmedir. Bunlar uzun vadeli kazanç odaklı hareket eden yatırımcılar olduğu için satış baskı riskinin zayıflayacağını gösteriyor. Mevcut durumda, geçtiğimiz ay MANA satın alan yatırımcıların çoğu şu anda %21 oranında zararda. MVRV bu kadar alışılmadık seviyelere gerilediğinde, genellikle fiyatın dip yaptığını görürüz.

Decentraland (MANA) şu anki fiyatı olan 0,48 doları en son Ocak ayında görmüştü. Şimdi, stratejik yatırımcıların düşüşü satın almak için harekete geçtiğini görebiliriz. Şu anda yatırımcılar 6 milyon MANA tokenı satın almak için limit emri vermiş durumda. Ancak yükseliş görünümünü teyit etmek amacıyla, Decentraland yatırımcıları mevcut fiyatlar üzerinden yalnızca 3,7 milyon token satmaya hazır.

Borsa Piyasa Derinliği ölçütü, belirli bir tokenin sahipleri tarafından tanınmış borsalara verilen tüm limit emirlerinin bir toplamını sağlar. Ve 2,3 milyon MANA’lık aşırı piyasa talebiyle, alıcılar rekabet etmeye başladıkça fiyatların yükselmesi muhtemeldir.

Talebin artmış olması yakında yükselişin başlayacağını söylese de MANA Coin boğalarının 0,55 dolarlık direnç bölgesini aşması gerekiyor. Eğer bu bölge üstünde kapanışlar görürsek metaverse altcoinin fiyatı tekrar 0,8 seviyelerini hedefleyebilir.

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