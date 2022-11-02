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Son on ayda kripto para piyasasında bir düşüş yaşanıyor ve uzman isimler yeni özellikler ile gelen projelerin düşüş döneminde bile yükselebildiğini ifade ediyor. Zcash (ZEC) ve Polkadot (DOT) gibi uzun süredir hayatta olan projelerin bile kayıplar yaşayabildiğini ve bundan çok şey öğrendiklerini ifade eden Orbeon Protocol (ORBN), kripto dünyasına benzersiz bir iş planı ve gerçek dünya kullanılabilirliği ile girmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol’ün büyüme beklentisi uzmanların satış öncesi aşamada %6000 artacağına inanmasını sağlıyor.

Zcash (ZEC) Zor Durumda Mı?

Zcash (ZEC), kripto işlemleri için kullanıcılarına anonimlik ve gizlilik vaat ediyor ve Zcash ağı, işlemleri halka açık bir blok zinciri aracılığıyla yönetiyor. Bununla birlikte Orbeon ekibi tokenin fiyatı geçen ay yaklaşık %8 düştüğü için Zcash’in (ZEC) artık umut verici görünmediğini iddia ediyor. Ayrıca ekip, Zcash’in (ZEC) yaklaşık 6 yıl önce tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söylüyor. Şu anda Zcash (ZEC), tüm zamanların en yüksek seviyesinin %99 altında, 50 dolardan işlem görüyor. Orbeon ekibi, Zcash’in bu kötü performansı sebebiyle Zcash yatırımcılarının zor durumda olduğunu da belirtiyor.

Polkadot (DOT) Son Durumu

Zcash’in yanı sıra Orbeon ekibine göre piyasada esen rüzgarlar Polkadot’u da (DOT) etkiliyor ve DOT son zamanlarda büyüme grafiğinde yukarı yönlü bir hareket görmedi. Ekibin açıklamalarına göre Polkadot’un fiyatı geçen hafta yaklaşık %4 düştü ve aylık grafikte de

%6 gerileme yaşandı. Polkadot (DOT), tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55 doların %88 altında olan 6,42 dolardan işlem görüyor. Polkadot (DOT), farklı blok zinciri ağlarını birbirine bağlamak için geliştirilmiş merkezi olmayan bir platformdur. Bağlantısız blok zinciri ağlarının verimli ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar ve bu fayda Polkadot’un (DOT) fiyat hareketine açıkça yansımıştır.

Orbeon Protocol (ORBN) Yeni Zirveleri Görecek Mi?

Orbeon Protocol (ORBN), kitle fonlaması ve risk sermayesi endüstrisini merkezsizleştirmek için kripto dünyasına girdiklerini ifade ediyor. Orbeon Protocol (ORBN), bir başlangıç ​​şirketinde öz sermayeyi temsil eden NFT’ler oluşturan blok zinciri tabanlı bir yatırım platformu olarak tanımlanıyor. Orbeon Protocol (ORBN), yeni başlayanlar için NFT basıyor ve bireysel yatırımcıların bu NFT’leri 1 dolar gibi düşük bir fiyata satın almalarına imkan sağlıyor. Platform, şirketlerin Orbeon Protocol’ün hizmet olarak NFT’lerini (NFTaas) kullanarak geleneksel kitle fonlaması yollarından daha ucuz bir maliyetle ve daha kısa sürede fon toplamasını sağlamayı hedefliyor. Orbeon Protocol (ORBN), platformda yalnızca denetlenmiş gerçek dünyadaki işletmeleri ve kripto projelerini listelediği için bireysel yatırımcılara benzersiz güvenliğe sahip şirketlere küçük yatırımlar yapabilecekleri bir platform da sağlamak istediğini belirtiyor.

Ekibe göre, bazen projeler gerekli sermayeyi sağlayamaz ve bu da küçük yatırımcıların paralarını kaybetmesine neden olur. Orbeon Protocol (ORBN), bir “Fill or Kill” mekanizması kullanarak bu tür olasılığı ortadan kaldırarak, projelerin gerekli miktarı artırmaması durumunda insanların zor kazanılan paralarını geri almalarını sağladıklarını belirtiyor. Özellikle bu güvenlik mekanizmasının, Solid Proof tarafından başarıyla denetlenen bir akıllı sözleşmeye dahil edildiğinden asla değiştirilemez olduğu iddia ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre ORBN, dört unsurdan oluşan Orbeon ekosistemini besleyen yerel token: Orbeon Swap, Orbeon Exchange, Orbeon Wallet ve Metaverse. ORBN sahipleri ayrıca protokolün önemli kararları üzerinde oy kullanma hakkına sahip olacak ve nakit geri ödeme ödülleri ve işlem ücretlerinde indirim alacak.

Ekibe göre, son zamanlarda kaynak yaratma büyük ölçüde büyük firmalarla sınırlı kalmış ve sadece büyük sermayesi olanlara yatırım yapma imkanı sağlanmıştır. Orbeon Protokolü (ORBN) bu sorunları ve daha fazlasını çözmeyi hedefliyor. Bu nedenle ekip, yatırımcıların projenin hızlı büyümesi konusunda iyimser olduklarını iddia ediyor. ORBN’nin şu anki fiyatı 0,004 dolar, ancak projeye göre piyasa analistleri, tokenin önümüzdeki haftalarda %6000 oranında büyüyeceğini düşünüyor. ORBN’nin ön satış sırasında 0.24 dolara ulaşacağı iddia ediliyor.

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