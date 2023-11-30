Yükseliş Trendinde Olduğu İddia Edilen Kriptolar: XRP, NUGX, ADA ve AVAX 

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Binance’in yasal mücadeleleri piyasayı değişken bir durumda bıraktı.

Kara para aklama suçlamalarının ve 4 milyar dolarlık uzlaşmanın ardından piyasada huzursuzluk baş gösterdi. Bu kargaşanın ortasında iddialara göre NuggetRush (NUGX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) büyümeye hazırlanıyor.

NuggetRush, farklı girişimleriyle meme kültürüne hakim olan ICO tokenı olarak iddia ediliyor. Bu proje, farklı GameFi ve kripto madenciliği teknolojisi sayesinde yükseliş kripto trendlerinin öncüsü olabilir.

Ripple, Cardano ve Avalanche da kayda değer özellikleri ve teklifleriyle güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Bu kripto projeleri fırtınayı atlatıyor ancak yatırımcılara büyük kârlar sunuyor.

NuggetRush (NUGX): Çoklu Gelir Yolları Sunan GameFi

NuggetRush (NUGX), GameFi’nin zengin avantajlarıyla yatırımcıları zenginleştiren, meme topluluğunda dikkat çektiği iddia edilen bir kripto olarak nitelendiriliyor.

Yatırımcılar, kullanıcılar ve zanaatkâr madenciler için finansal güçlendirmeye olan bağlılığı nedeniyle bu projeye yatırım yapıyor olabilir. Projenin gelişmiş ekosistemi, canlı bir topluluğu ve yenilikçi oynanışı destekliyor.

NUGX’in oyunu, onu en dikkat çeken ICO tokenı yapan özelliklerden biri olabilir. Oyun, piyasadaki en dikkat çeken oyna-kazan (P2E) oyunu olmayı hedefliyor. Bu oyun, oyuncuların madencilik operasyonlarını yönetmeleri etrafında dönüyor.

NuggetRush, oyunculara başlamaları için temel araçlar ve küçük bir arsa verir. Projenin kendi kendine sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, ekibe göre NUGX oyununu birinci sınıf bir deneyim haline getiren şeydir.

Yükselen kripto trendlerini araştırırken, yatırımcılar projelerin uzun vadeli uygulanabilirliğini ve kârlılığını gözden kaçırmamalıdır. NuggetRush tüm bu gereklilikleri karşıladığı ve bu yüzden ön satış büyük bir başarı elde ettiği iddia ediliyor.

Projenin ön satışı kısa bir süre içinde 700 bin doların üzerinde para topladı. Satılan 65 milyondan fazla NUGX coin ile proje, iddialara göre 2023’te dikkat çeken altcoinlerden biri olarak duruşunu sağlamlaştırıyor.

Ripple (XRP): Küresel Kurumsal Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

XRP Healthcare Sosyal Benimseme Başkanı Edward Farina, Ripple’ın gelecekte 10 bin dolarlık bir fiyat artışı potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Farina’nın öngörüsü, Ripple’ın ödeme ağının küresel bankacılık sektöründeki SWIFT sistemini gölgede bırakma başarısından kaynaklanıyor. Ripple’ın farklı sınır ötesi ödeme ağı, geleneksel SWIFT işlemleriyle ilişkili verimsizlikleri ve yüksek maliyetleri çözmeyi amaçlamaktadır.

Ripple’ın özellikleri, sorunsuz işlemler için XRP kullanmak isteyen kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu yükseliş eğilimi Ripple’ı diğer kripto para birimleri arasında ön plana çıkarıyor. XRP gerçek dünya somutluğu sunduğu için yatırımcıların favorisi haline geldi.

Cardano (ADA): Projenin Araştırma Odaklı Büyümesi

Cardano piyasadaki en popüler varlıklardan biridir. Proje, hızlı fiyat artışı nedeniyle manşetlere çıktı. Uzmanlar, bu fiyat dönüşünün gelecekte ADA için büyük bir ralliye işaret ettiğini tahmin ediyor. Bu, ADA’nın yükseliş eğiliminin daha yeni başladığı anlamına geliyor.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, ADA’nın boğa öncesi bir durumda olduğunu savunuyor. Kurucu, Cardano’nun Bitcoin yarılanmasından sonra yakın bir fiyat patlaması potansiyeline sahip olduğunu öngördü. Cardano’nun kayda değer büyümesi, yatırımcıların kazançlarını artırmak için dikkat etmeleri gereken bir yükseliş eğilimidir.

Avalanche (AVAX): Güvenli ve Hızlı Blockchain İşlemleri

Avalanche, anonim blok zincirlerine güç veren merkezi olmayan bir akıllı sözleşme platformudur. Proje güvenli, erişilebilir, çok yönlü ve hızlı olmayı amaçlamaktadır. Bu açık kaynaklı proje, herhangi bir kullanıcının platforma katkıda bulunmasına olanak tanır. AVAX’ın benzersiz girişimleri, ondan yararlanmak isteyen küresel yatırımcıların dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde Colony Lab Avalanche’ın ekosistem geliştiricisi, ağa 10 milyon dolarlık bir katkı yapacağını belirtti. Şirket, bu fonların AVAX sahiplerine fayda sağlayan bir doğrulayıcı programı oluşturacağını belirtti. AVAX’ın genişleyen kullanım alanları, onu uzun vadede cazip bir yatırım haline getiriyor olabilir.

Sonuç

NuggetRush, Ripple, Avalanche ve Cardano’nun dikkat çektiği iddia ediliyor. NuggetRush’ın gerçek dünya sorunlarını çözdüğü iddia ediliyor.

Yatırımcılar bu projenin devam eden ön satışında 65 milyondan fazla token satın aldı ve fiyat 3. turda 0,013 dolara yükseldi.

NuggetRush’ın P2E ekosistemi, yatırımcılara daha fazla değer ve mali durumları üzerinde kontrol sağlar. NuggetRush’ın dünyası, çeşitli ilgi alanlarına sahip kullanıcıları barındırmak ve onları birbirine bağlamak için inşa edilmiştir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.