Yükselen Piyasada Satın Alınacak Kripto Paralar 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası şu anda önemli bir yükseliş yaşıyor ve Bitcoin (BTC) 38.000 $ sınırını aşarak piyasada daha geniş çaplı bir toparlanmanın sinyalini verdi. Bu canlanma sadece amiral gemisi kripto para birimiyle sınırlı değil, diğer oyuncuların performansında da kendini gösteriyor.

Bugün, yükselen piyasadan yararlanmak isteyen yatırımcılar için en iyi 6 seçim iddialara göre şunlar: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve yeni ortaya çıkan ScapesMania.

ScapesMania: Kripto Arenasında Yeni Bir Rakip

Birçok kripto uzmanı iddialara göre ScapesMania’yı 2023 ve sonrasının dikkat çeken yeni projesi olarak seçiyor. Sahiplerine çok sayıda gelir akışı ve ön satış sırasında yüksek potansiyel yatırım getirisi sunarak kendisini rekabetten ayırmayı başarıyor olabilir.

Hızlı potansiyel kazançlar arayan şirketler ve bireysel kripto yatırımcılarının ScapesMania’nın teklifine bakabileceği iddia ediliyor. Ön satış sona erdiğinde, iddialara göre fiyat yükselecek ve %400-500 aralığında olası getiriler sunabilir. Şu anda, ekibin açıklamasına göre %85’e yakın aktif bir indirim var, ancak bunun süresinin sınırlı olduğu ifade ediliyor.

ScapesMania’nın tokenomik ve diğer özellikleri incelendiğinde, iddialara göre şu anda elde tutulacak bir altcoin olabileceği ifade ediliyor. Ekibin açıklamasına göre oyunlarla ilgili yenilikçi ana fikir, etkileyici ön satış rakamları, 150.000 $’lık hediye, bitmek bilmeyen sosyal medya heyecanı ve diğer olumlu yönler, ScapesMania‘nın kazanma yolculuğuna devam edeceğini garanti edebilir.

Ethereum (ETH): Düzenleyici Gelişmeler ve Piyasa Etkisi

Ethereum (ETH) için mevcut piyasa durumu, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) içeren önemli bir gelişmeyle işaretlenmiştir. SEC, Fidelity Investments’ın spot Ethereum (ETH) borsa yatırım fonunun (ETF) hisselerini sunmasına izin verebilecek önerilen bir kural değişikliği hakkında kamuya açık yorumlar için tartışmalar başlattı.

ABD piyasasında bir Ethereum ETF’si olasılığı, Ethereum’a (ETH) kurumsal ilginin ve yatırımın artmasına yol açabilir. Bu tür gelişmelerin beklentisi, yatırımcılar arasında yükseliş hissi yaratabilir ve potansiyel olarak Ethereum (ETH) fiyatını yükseltebilir.

Ethereum’un (ETH) geleceği, bir ETF’nin potansiyel onayı ile umut verici görünüyor. Ancak SEC’in spot kripto para ETF’lerini onaylama konusundaki temkinli geçmişi, iddialara göre önümüzdeki yolun pürüzsüz olmayabileceğini gösteriyor.

Solana (SOL): Kripto Pazarındaki Sıralamalarda Tırmanış

Solana (SOL) kısa süre önce dünyanın en çok işlem gören 5. kripto para birimi haline gelerek önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu başarı, benimsenmesinde yükselen bir eğilime ve yatırımcıların artan ilgisine işaret etmektedir.

Solana’nın (SOL) fiyat durumu şu anda istikrarlı ve istikrarlı büyüme belirtileri gösteriyor. Kripto para piyasasının değişken yapısına rağmen fiyatındaki istikrar, nispeten daha az değişken bir varlık arayan yatırımcılar için olumlu bir işarettir.

İleriye bakıldığında, Solana’nın (SOL) geleceği, artan benimsenmesi ve istikrarlı fiyat durumu ile parlak görünüyor. Yatırımcıların artan ilgisi ve en çok işlem gören kripto paralardan biri olarak konumu, değerinin daha da artmasına yol açabilir.

Poligon (MATIC): Piyasa Dalgalanmaları

Polygon (MATIC) son zamanlarda kayda değer bir fiyat düzeltmesi yaşadı ve bu durum genellikle “balinalar” olarak adlandırılan büyük ölçekli yatırımcıların dikkatini çekti. Bu yatırımcılar, Polygon (MATIC) fiyatındaki düşüşün sunduğu fırsatı değerlendirerek Polygon (MATIC) tokenlarını satın almak için 90 milyon dolar gibi önemli bir yatırım yaptı.

Polygon (MATIC) fiyatı dalgalanma karşısında dayanıklılık göstermiştir. Polygon (MATIC), zirvesinden geri çekildikten sonra, son zamanlardaki en düşük seviyelerinden toparlanmayı başardı ve değerlendirilen dönem içinde toplam %20 artışla aylık kazançlarının önemli bir kısmını korudu.

Polygon’un (MATIC) geleceği, balinalardan gelen önemli ilgi ve yatırımla desteklenen bir iyileşme yolunda görünüyor. Artan ağ etkinliği ve Polygon ekosisteminin büyümesi Polygon (MATIC) beklentilerini daha da güçlendirmektedir.

Dogecoin (DOGE): Ay’ı Hedefliyor

Dogecoin (DOGE) topluluğu, madalyonun eğlenceli ve öncü ruhunu yansıtan aya fiziksel bir token göndermek için iddialı bir göreve başladı. Bu çaba, Dogecoin (DOGE) piyasa davranışındaki önemli bir teknik gelişmeyle aynı zamana denk geliyor. Dogecoin (DOGE) fiyatı kısa bir süre önce, 900 gündür yerinde duran uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden çıktı.

Dogecoin (DOGE) fiyatı 17 Kasım’da 0,087$’a ulaştığından beri dalgalanmalar yaşadı. Düşüş, 0,082 dolarlık yatay direnç alanının üzerinde bir sapmaya neden oldu.

Dogecoin’in (DOGE) geleceği iyimserlik ve ihtiyatın bir karışımı gibi görünüyor. Haftalık zaman dilimi yükseliş eğilimi gösterirken, günlük zaman dilimi olası bir artıştan önce bir geri çekilme potansiyeline işaret ediyor. Dogecoin (DOGE) 0,082$’lık direnç alanının üzerinde kapanış yapmayı başarırsa, yükseliş eğilimine işaret edebilir ve potansiyel olarak önemli bir fiyat artışına yol açabilir.

Shiba Inu (SHIB): Balina İşlemleri ve Piyasa Spekülasyonu

Shiba Inu (SHIB) geçtiğimiz günlerde 300 milyar Shiba Inu (SHIB) tokeninin anonim bir cüzdana aktarılmasıyla önemli bir işleme tanık oldu. Kripto para borsası Binance kaynaklı bu işlem, arkasındaki balinanın kimliği hakkında merak uyandırdı.

Shiba Inu (SHIB) fiyat grafiğinin teknik analizi, yakın zamanda alt trend çizgisinin altına inen ve düşüş görünümüne işaret eden azalan bir üçgen formasyonu gösteriyor. Bununla birlikte, fiyat önemli bir destek seviyesinin üzerinde seyrediyor ve 50 günlük hareketli ortalama potansiyel olarak bir toparlanma için sıçrama tahtası görevi görüyor.

Shiba Inu’nun (SHIB) geleceği belirsizliklerle dolu. Cüzdanın biriktirme stratejisi piyasa duyarlılığını olumlu yönde etkilerse, yukarı yönlü bir fiyat düzeltmesi görebiliriz. Ancak, düşüş eğilimli teknik göstergeler ve büyük ölçekli işlemlerin öngörülemez doğası, Shiba Inu’nun (SHIB) gelecekteki fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Sonuç

Kripto para piyasasının bu dinamik aşamasında, bu altı coin yerleşik güvenilirlik ve heyecan verici potansiyelin bir karışımını temsil ediyor olabilir. İddialara göre Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) istikrar ve büyüme göstermeye devam ederken, Polygon (MATIC) ve Dogecoin (DOGE) istikrar ve yeniliğin bir karışımını sunmakta, Shiba Inu (SHIB) ise belirsiz sularında gezinmek isteyenler için bir fırsat sunmaktadır.

Ekibin iddiasına göre ise ScapesMania, erken benimseyenler için önemli getiriler vaat eden bir coin olarak ortaya çıkıyor.

Website – Twitter – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.