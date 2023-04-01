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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dünya dijital varlıkların benimsenmesi arttıkça, giderek daha fazla insan kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyor. Yeni başlayanlar için ise bazen nereden başlayacaklarını bilmek zor olabilir. Bu noktada aşağıdaki kripto para birimlerinin 2023 için iyi birer tercih olabileceği iddia ediliyor:

DigiToads (TOADS) – NFT staking, meme coin ve P2E oyunlarıyla buluşuyor. 2023’ün en iyi lansmanlarından biri olması bekleniyor.

Ethereum (ETH) – En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, akıllı sözleşme yetenekleri ve merkezi olmayan uygulamalarıyla bilinir. Ayrıca yaygın olarak kabul görüyor ve güçlü bir topluluğa sahip.

Chainlink (LINK) – Chainlink, akıllı sözleşmelere güvenilir veri beslemeleri sağlayan merkezi olmayan bir oracle ağı. DeFi’de yaygın olarak kullanılmakta ve birkaç büyük şirketle ortaklığı var.

Dogecoin (DOGE) – Dogecoin, son yıllarda büyük ilgi gören, meme’lerden ilham alan bir kripto para birimi. Bu listedeki diğer kripto paralarla aynı uzun vadeli potansiyele sahip olmasa da, yeni başlayanlar için eğlenceli ve ilginç bir yatırım olabilir.

Polygon (MATIC) – Ana Ethereum ağının yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olan ikinci katman ölçeklendirme çözümü.

DigiToads (TOADS)

DigiToads, son zamanlarda iddialara göre kripto alanında dikkat çeken yaklaşmakta olan bir kripto para birimi. 2023 için iyi bir satın alma fırsatı olabileceği iddia ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre DigiToads’un en önemli özelliklerinden biri deflasyon mekanizması. Her işlemin bir kısmı yakılarak tokenin toplam arzı azaltılır ve zaman içinde kıtlığı artırılır. Bunun da onu fiyat artışları potansiyeli olan bir DeFi kriptosu haline getirebilir.

Bir DeFi coin olmasının yanı sıra, DigiToads aynı zamanda bir oyna-kazan (P2E) oyun özelliğine de sahip. Oyun, ödül kazanmak için stake edilebilen DigiToads NFT’leri etrafında şekilleniyor. Açıklamalara göre Platin kurbağalar özellikle değerli ve onlara sahip olmak önemli getiriler sağlayabilir. Bu durumun hem yatırımcıların hem de oyuncuların büyük ilgisini çektiği de iddialar arasında yer alıyor.

DigiToads’un bir hayır kurumu ve çevresel yönü de olduğu ifade ediliyor. İşlem ücretinin bir yüzdesi çevresel amaçlara bağışlanıyor. Bu özellik, DigiToads’u diğer DeFi projelerinden ayıran ve topluma geri vermeye odaklandığını vurgulayan bir durum olarak lanse ediliyor.

Açıklamalara göre, DigiToads ön satış 350.000 $ topladı. Birçok büyük coinin ödeme olarak kabul edildiği erişim kolaylığı, insanların projeye yatırım yapmasını kolaylaştırıyor olabilir. Ayrıca, açıklamaya göre halka satılan ya da ikramiye ve ödüller için ayrılan büyük miktardaki token, projeyi rugpull’lara karşı koruyor. Doxxed ekibi ve vesting süresinin olmaması projenin güvenilirliğini artırabilir.

Ekibin iddiasına göre ilgili anahtar kelimelerin kullanımıyla, DigiToads’un neden 2023 için yatırım yapılacak DeFi kriptolarından biri olarak kabul edildiğini görmek kolay. Bu, yeni bir DeFi projesi ve bu da onu değerli bir yatırım haline getirebilir. Ayrıca, projenin ivme kazandığı ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğu da iddialar arasında.

Yatırımcılar, DeFi piyasasının son zamanlarda ivme kazanan büyümesinden faydalanmayı bekleyebilir. DigiToads’un deflasyonist mekanizması ve P2E oyun özelliği, iddialara göre 2023 için likidite havuzlarından biri olarak onu cazip bir yatırım haline getiriyor. Token’ın fiyatının da popülerlik kazandıkça artması ve daha fazla yatırımcı çekmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, ekibin iddiasına göre DigiToads 2023 için satın alma olarak kripto alanında büyük ilgi gördü. Deflasyonist mekanizması, P2E oyun yönü, NFT stake etme ve hayırseverlik/çevresel yönü onu benzersiz bir DeFi kriptosu haline getirmeyi hedefliyor. DigiToads satın almak için ve proje ile ilgili bilgi edinmek için bu linki kullanabilirsiniz.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH), 2015 yılında Vitalik Buterin ve Gavin Wood tarafından oluşturulan ve geliştiricilerin blok zinciri ağı üzerinde merkezi olmayan uygulamalar (dapps) ve akıllı sözleşmeler oluşturmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir blok zinciri platformudur. Şu anda yaklaşık %20’lik piyasa değeri ile Bitcoin’den sonra en büyük ikinci kripto para birimidir. Platformun yerel kripto para birimi Ether (ETH), işlemleri kolaylaştırmakta ve ağ katılımcılarını işlemleri doğrulama ve yürütme ve ağa hesaplama kaynakları sağlama konusunda teşvik etmektedir.

Geleneksel finansal sistemlerin aksine, Ethereum’un blok zinciri, kullanıcıların bankalar veya diğer finansal kurumlar gibi aracılara ihtiyaç duymadan birbirleriyle etkileşime girmelerine ve işlem yapmalarına olanak tanır. Bu, kullanıcıların kişisel verileri ve paylaşılanlar üzerinde kontrol sahibi oldukları anlamına gelir. Ek olarak, Ethereum’un blok zinciri teknolojisi, güvenli dijital defterlerin herkese açık olarak oluşturulmasını sağlayarak, işlemlerin değiştirilemeyen şeffaf ve değişmez bir kaydını sağlar.

Ethereum, bir kripto para birimi olmasının yanı sıra, dapp’lerin ve akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlayan bir platformdur. Akıllı sözleşmeler, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın şartlarının doğrudan kod satırlarına yazıldığı, kendi kendini yürüten sözleşmelerdir. Bu, karmaşık işlemlerin otomasyonuna ve yeni iş modellerinin oluşturulmasına olanak tanır.

Ethereum’un deflasyonist bir para politikası vardır, çünkü yeni Ether tokenleri yalnızca ağın güvenliğini sağlamak için bilgi işlem kaynaklarına katkıda bulunan ağ katılımcıları için bir ödül olarak oluşturulur. Bu da onu, merkezi otoritelerin istedikleri zaman yeni para birimleri yaratabildikleri geleneksel paradan farklı kılıyor. Ethereum’un deflasyonist para politikası, merkezi olmayan uygulamaları ve akıllı sözleşmeleri kolaylaştırma kabiliyeti ile birlikte, kripto para birimi alanında çok çeşitli kullanıcılar, geliştiriciler ve kuruluşlar tarafından benimsenmesine yol açmıştır.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK), akıllı sözleşmeleri gerçek dünya verilerine bağlayarak birbirleriyle güvenli ve güvenilir bir şekilde etkileşime girmelerini sağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır. Chainlink tokenı LINK, ağdaki veri doğrulama ve veri kaynağı seçimi gibi hizmetler için ödeme yapmak üzere kullanılır. LINK’in ICO fiyatı 0,11 $ idi ve o zamandan beri, fiyat 2019 ortasından 2020 ortasına kadar olan dönemde büyük bir boğa koşusu yaşadı ve LINK 9 Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,88 $’a ulaştı.

Chainlink’in oracle ağı, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın şartlarının doğrudan kod satırlarına yazıldığı ve kendi kendini yürüten sözleşmeler olan akıllı sözleşmelere güvenilir ve doğru veriler sağlamada çok önemlidir. Oracle’ların kullanımı olmadan, akıllı sözleşmeler blok zincirindeki verilerle sınırlı kalacak, işlevselliklerini ve potansiyel kullanım durumlarını engelleyecektir. Merkezi olmayan bir oracle ağı kullanan Chainlink, akıllı sözleşmelere beslenen verilerin güvenilir ve kurcalanmaya karşı korumalı olmasını sağlayarak merkezi olmayan finans (DeFi), tedarik zinciri yönetimi ve sigorta gibi çeşitli blok zinciri tabanlı uygulamalar için hayati bir bileşen haline getirir.

Chainlink’in başarısı aynı zamanda LINK tokenlerinin düğüm operatörleri için teminat olarak kullanıldığı ve ağdaki hizmetler için bir ücret olarak yakıldığı deflasyonist token modeline de atfedilmektedir. Bu model, LINK’in dolaşımdaki arzında sürekli bir düşüş yaratır ve bu da potansiyel olarak token değerinde bir artışa yol açar. Ayrıca Chainlink, LINK sahipleri için bir stake etme seçeneği sunarak tokenlarını stake ederek ve ağın veri doğrulama sürecine katılarak pasif gelir elde etmelerini sağlar.

Özetle, Chainlink’in oracle ağı, akıllı sözleşmelerin gerçek dünya ile güvenli ve güvenilir bir şekilde etkileşime girmesini sağlamada çok önemli bir bileşendir. Deflasyonist token ekonomisi ve stake etme seçeneklerinin kullanılmasıyla LINK tokenleri, sahipleri için potansiyel olarak pasif gelir fırsatları sunan değerli bir varlıktır.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE), 2013 yılında büyüyen kripto para birimi endüstrisinin parodisi olarak yaratılan dijital bir para birimidir. Bir şaka olarak ortaya çıkmasına rağmen, özellikle sosyal medya platformlarında önemli bir takipçi kitlesi kazanmıştır. DOGE, Bitcoin ve diğer altcoinlere benzer şekilde blockchain teknolojisi üzerinde çalışan, merkezi olmayan, açık kaynaklı ve eşler arası bir kripto para birimidir.

DOGE, madencilerin blok madenciliği ödülleri aracılığıyla DOGE kazanabileceği benzersiz bir ödül stratejisine sahiptir ve dolaşımda olabilecek DOGE sayısında herhangi bir üst sınır yoktur. DOGE yıllar içinde önemli bir fiyat artışı yaşamış ve değeri kripto endüstrisinin geri kalanının eğilimini takip etmiştir. Aralık 2013’te, piyasaya sürülmesinden bir hafta sonra, DOGE fiyatının yaklaşık %300 oranında arttığını gördü.

Kripto para birimi, DOGE hakkında birçok kez tweet atan Elon Musk gibi yüksek profilli kişilerin dikkatini çekti. Musk’ın tweetleri DOGE’nin değerinde önemli dalgalanmalara neden oldu ve bir tweet fiyatında %20’lik bir artışa neden oldu.

Sonuç olarak DOGE, mizahi kökenleri ve sosyal medyadaki varlığı nedeniyle önemli bir takipçi kitlesi edinmiş benzersiz bir kripto para birimidir. Blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışmaktadır ve farklı bir ödül stratejisine sahiptir, ancak gelişimi durgun kalmaktadır ve yaygın bir şekilde benimsenmesi pek olası değildir. DOGE’un değeri, Elon Musk gibi yüksek profilli kişilerin tweetleri aracılığıyla fiyatını etkilemesiyle önemli ölçüde dalgalanmıştır.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC), Ethereum uyumlu projeleri ve blok zincirlerini birbirine bağlamak ve büyütmek için tasarlanmış bir kripto para birimi ve teknoloji platformudur. Platform, Ethereum’a işlevselliğini artırmak ve lider bir blok zinciri ağı olmak için gereken ölçeklenebilirliği ve birlikte çalışabilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Polygon, düşük gaz ücretleri, mükemmel kullanıcı deneyimi ve yüksek verimi nedeniyle popüler hale geldi. Polygon’un teknolojisi, Ethereum DApp’lerini Ethereum ağının güvenlik ve ekosistem avantajlarını koruyan bağlantılı blok zincirleri sistemine taşıyor.

MATIC, Polygon ağına güç veren Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokenidir. Polygon, Ethereum ağını ölçeklendirmeye ve işlevselliğini geliştirmeye yardımcı olabilecek bir Katman-2 çözümüdür. Şu anda, Matic Plasma Polygon’un temel ölçeklendirme mekanizmasıdır ve Ethereum’un işlemlerini ana Proof-of-Stake zincirine yükleyerek çalışır.

Genel olarak Polygon (MATIC), Ethereum ağının karşılaştığı ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik zorluklarını ele almak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Yerel madeni para MATIC ağa güç verir ve kullanıcılar Ether’lerini MATIC’e dönüştürmek için bir Polygon akıllı sözleşmesine yerleştirebilirler. Proje, düşük gaz ücretleri, mükemmel kullanıcı deneyimi ve yüksek verimi nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

DigiToads Yorumları

DigiToads, GameFi ve kripto topluluğunda hızla dikkat çeken yenilikçi ve gelecek vaat eden bir proje olarak iddia ediliyor. Deflasyonist bir token, P2E platformu, NFT’ler, NFT stake etme ve büyük fiyat artışları potansiyelinin kombinasyonu, onu oyun dünyasında öne çıkarmayı hedefliyor.

Ekibin iddiasına göre ön satış dikkat çekiyor ve ön satışın bir fırsat olabileceği ifade ediliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.